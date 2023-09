Le premier concours du meilleur boucher de La Réunion organisé au Salon Lokal

Du 8 au 10 septembre, les apprentis bouchers et professionnels de la boucherie ont concouru au Salon Lokal pour le titre du "Meilleur Boucher de La Réunion 2023". Laurent Furic a remporté le 1er Prix Artisan Boucher, Dimitri Polladou, le 1er Prix Boucher GMS, Alexandre Azagamel, le 1er Prix Apprenti CAP et Anthony Velihama le 1er Prix Apprenti BP (photos : SHMevents)

Ce week-end, la filière Bœuf Pays a mis à l’honneur les bouchers au parc des expositions de Saint-Denis avec l’organisation du premier concours du meilleur boucher de La Réunion.

Le vendredi 8 septembre, deux concours ont été destinés aux élèves apprentis de la boucherie, un aux apprenants en CAP boucher et un aux élèves apprentis de Brevet Professionnel boucher. Tous étaient originaires des établissements de formation de l'île.

Le samedi 9 septembre, c'était au tour des bouchers professionnels en exercice de se mesurer sur trois épreuves : la préparation de paupiettes de bœuf, le rôti de bœuf en deuxième épreuve, et enfin la côte de bœuf.

Les quatres gagnants, Laurent Furic, Dimitri Polladou, Alexandre Azagamel et Anthony Velihama ont eu l’occasion de réaliser une démonstration de découpe et de présentation d’un rayon avec Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France en boucherie en 2015 et président du jury.

Par ce concours, la filière bovin viande réunionnaise a souhaité mettre en avant "un métier qui mérite de retrouver ses lettres de noblesse et initier une dynamique d’excellence chez nos bouchers" ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Pour Olivier Robert, président de la coopérative des éleveurs de Bœuf Pays, la SICA REVIA, "les bouchers sont nos meilleurs ambassadeurs, ils sont passionnés et engagés aux côtés des éleveurs de Bœuf Pays. Ils font un travail rigoureux et nous sommes fiers de pouvoir travailler main dans la main avec eux sur des actions de qualité au profit de nos consommateurs de Bœuf Pays".

À noter qu'à La Réunion comme dans l'Hexagone, les postes à pourvoir en boucherie sont de plus en plus nombreux.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com