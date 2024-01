Le président de la chambre d’agriculture demande la reconnaissance de l’état de calamité agricole

Dans un courrier adressé aux exploitants agricoles, le président de la chambre d’agriculture annonce qu'il a demandé au Gouvernement la reconnaissance de l’état de calamité agricole pour toute La Réunion après le passage de Belal (Photo www.imazpress.com)

"Le monde agricole réunionnais doit à nouveau composer avec des dégâts majeurs causés par le

passage du cyclone tropical Belal. Toute les zones de l’île ainsi que l’ensemble des filières de

production ont été gravement impactées" souligne le président de la chambre verte.

"Déjà confronté à d’importantes difficultés, le monde agricole réunionnais doit une nouvelle fois faire face aux conséquences graves d’un phénomène climatique : le cyclone tropical Belal" déplore-t-il.

"Entre dimanche et lundi, ce météore, dont l’oeil a longé les côtes Nord et Est, a durement frappé

l’île occasionnant des destructions majeures sur l’ensemble des exploitations agricoles" dit-il

"Aujourd’hui, ce sont l’ensemble des filières de production, végétale et animale, et leurs structures

qui ont souffert de l’impact des vents cycloniques et des pluies associées" estime Fredéric Vienne.



"Leader sur l’accompagnement global des agriculteurs à La Réunion, la Chambre d’agriculture a la responsabilité du recensement des dégâts sur l’ensemble du territoire déclare-t-il.

"Cette évaluation a pu débuter avec la levée de l’alerte rouge ce mardi avant la mise en place de la Commission d’Evaluation des Dégâts (CDE) par l’Etat. Nos techniciens sont donc joignables dans le cadre de cette procédure" poursuit le présente de la chambre

- "L’obligation de bénéficier dispositifs d’aides d’urgence" -

"Au-delà de cette pleine mobilisation de nos équipes à vos côtés ces prochains jours, il est essentiel que l’état de calamité agricole soit reconnu pour l’ensemble des 24 communes du département" insiste-t-il

"C’est la demande que nous avons faite et que nous ne manquerons pas de transmettre au ministre

de l’Intérieur et des Outre-mers, Gérald Darmanin, à l’occasion de sa venue dans l’île" ajoute-t-il.

Nous mobiliserons également nos différents partenaires dans ce sens pour le lancement rapide de

dispositifs d’aides d’urgence. Des mesures essentielles attendues pour la remise en culture et la

bonne relance des productions agricoles"

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com