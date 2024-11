Le président du Conseil départemental réagit à la disparition de Daniel Jatob

C'est avec une profonde tristesse que j'apprends le décès de Daniel Jatob, ancien Président du Conseil de l'Ordre des Médecins, dont l'engagement politique était remarquable. (Photo www.imazpress.com)

Ancien adjoint au Maire de Sainte-Marie, ancien élu à la Cinor et à la Région, Daniel Jatob était un homme de conviction, animé d'une grande détermination à contribuer au mieux vivre de ses concitoyens et au développement du territoire sainte-marien auquel il était particulièrement attaché.

Sainte-Marie perd un homme d'action, fidèle à ses valeurs et à ses ambitions pour La Réunion.

A sa famille et à ses proches, j'adresse en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères.

Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental