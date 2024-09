Le privé ne crée pas d’emploi pour la première fois depuis la crise sanitaire

Pour la première fois depuis la crise sanitaire, l’emploi privé n’augmente pas à La Réunion. "Ainsi, au deuxième trimestre 2024, les créations d’emplois sont atones dans le privé, mais elles le sont également dans le public" indique l'Insee dans une note de conjecture publiée ce vendredi 27 septembre 2024 . "Cette stabilité de l’emploi masque des évolutions opposées selon les secteurs" commente l'institut de la statistique dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

L’emploi baisse dans la construction et l’intérim malgré une hausse des permis de construire. En revanche, les services aux ménages, les services aux entreprises ainsi que les services non marchands créent des emplois.

C’est aussi le cas de l’hébergement et la restauration, malgré la baisse de la fréquentation des hébergements collectifs. Les créations d’entreprises se maintiennent, tandis que les défaillances sont toujours en hausse. Dans ce contexte, le chômage concerne 17 % de la population active.

Fin juin 2024, 293 900 personnes sont salariées à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Au 2e trimestre, les créations d’emplois sont atones après une hausse de 0,4 % de l’emploi au trimestre précédent figure 1. Au niveau national, l’emploi est stable lui aussi après avoir augmenté de 0,3 % au 1er trimestre 2024

En juillet 2024, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion, après une baisse de 0,4 % en juin. Les prix des services repartent à la hausse, ceux des produits manufacturés sont stables, ceux de l’alimentation et de l’énergie reculent de nouveau.

Sur un an, de juillet 2023 à juillet 2024, l’indice des prix à la consommation augmente quasiment autant à La Réunion (+2,5 %) qu’en France (+2,3 %), alors que l’inflation était nettement plus soutenue dans la région depuis le début de l’année 2024. Les prix des produits alimentaires, de l’énergie et des produits manufacturés croissent plus fortement sur un an à La Réunion qu’au niveau national. Mais les prix des services augmentent moins.

Des créations d’emplois atones au 2e trimestre 2024

L’emploi privé est stable ce trimestre, après un ralentissement des créations d’emplois depuis plusieurs trimestres. Au trimestre précédent, 500 emplois avaient été créés, et 700 chaque trimestre en 2023 en moyenne.

L’emploi public stagne aussi au 2e trimestre après avoir augmenté de 800 le trimestre précédent et de 300 chaque trimestre en 2023. Les contrats aidés non marchands « Parcours emploi compétences » (PEC) sont stables sur les

12 derniers mois : fin juin 2024, 10 000 personnes bénéficient de ce type de contrat.

Forte baisse de l’emploi dans la construction et l’intérim

Au 2e trimestre 2024, le secteur de la construction perd 500 emplois hors intérim, après une baisse de 100 emplois au trimestre précédent En 2023, 400 postes étaient détruits.

Sur un an, les effectifs du secteur reculent de 5 %, une baisse trois fois plus importante qu’en France  figure 3. Les structures de moins de 10 salariés (environ 40 % de l’emploi) subissent majoritairement cette baisse de l’emploi, notamment celles de la "maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment".

En effet, l’activité de la construction diminue : le chiffre d’affaires cumulé sur le 1er semestre baisse de 5 %. Il est stable au niveau national

Dans le secteur de l’intérim, les effectifs diminuent de 200, après une baisse de 100 emplois au trimestre précédent. Sur un an, le recul s’élève à 700 postes (-14 %), une baisse deux fois plus importante qu’en France (-6 %). Cette baisse fait écho à celle dans la construction, traditionnellement employeur d’intérimaires.

Des créations d’emplois dans les services aux ménages, l’hébergement et restauration et les services aux entreprises

Au 2e trimestre 2024, le secteur des services aux ménages crée 300 emplois, après une baisse de 200 emplois au trimestre précédent.

Dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, 200 postes sont créés, comme au trimestre précédent. Dans le secteur des services aux entreprises, l’emploi augmente de 100, un rythme analogue au 1er trimestre. Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, des transports, de l’information et de la communication, des activités financières et immobilières, l’emploi est stable.

L’emploi augmente dans les services non marchands

Fin juin 2024, 125 100 personnes sont salariées dans les services non marchands (enseignement, administration publique, santé ou action sociale). Elles travaillent majoritairement dans le public (75 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.). L’effectif du secteur non marchand augmente de 500, après une hausse de 1 300 le trimestre précédent. Sur un an, le nombre d’emploi croît de 2 500.

Le chômage s’établit en moyenne à 17 %

À La Réunion, au 2e trimestre 2024, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 17 % de la population active. Il oscille entre 17 et 20 % depuis le 4e trimestre 2020, à un niveau bien en deçà de sa valeur de fin 2018 (24 %)  figure 4. Au niveau national, le chômage concerne 7,3 % de la population active au 2e trimestre 2024, en baisse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent.

Au 2e trimestre 2024, les créations d’entreprises sous le régime de la micro- entreprise représentent 59 % des créations d’entreprises, soit une part inférieure au niveau national (65 %). Ces créations reculent par rapport au trimestre précédent (-2 %), alors que les créations d’entreprises classiques augmentent (+4 %).

Sur un an, de juillet 2023 à juin 2024, 12 400 entreprises sont créées à La Réunion, soit 400 de plus qu’à la même période un an auparavant.

Dans le même temps, 1 020 entreprises sont déclarées en défaillances, soit 350 de plus qu’à la même période un an plus tôt. Ces défaillances d’entreprises augmentent davantage à La Réunion (+51 %) qu’au niveau national (+26 %) figure 6.

La fréquentation des hébergements touristiques collectifs recule

À La Réunion, avec 338 000 nuitées enregistrées, la fréquentation touristique dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques recule au 2e trimestre 2024 (-4 % de nuitées par rapport au même trimestre 2023). La fréquentation touristique repasse ainsi ce trimestre à un niveau inférieur à celui de 2019, avant la crise sanitaire de la Covid-19 (-2 % par rapport au 2e trimestre 2019).

Au 2e trimestre 2024, l’augmentation de l’offre de chambres (+4 % de chambres offertes) s’accompagne d’une baisse du taux d’occupation (58 % ce trimestre, soit 5 points de moins).

La fréquentation baisse notamment en avril (-10 %) et en juin (-2 %), alors qu’elle reste stable en mai par rapport aux mêmes mois de 2023 La fréquentation dans les établissements non classés et ceux classés 1 et 2 étoiles baisse de 12 % par rapport au 2e trimestre 2023, sous l’effet cumulé du recul de l’offre de chambres (-5 %) et du taux d’occupation (-6 points).

Dans les établissements classés de 3 à 5 étoiles, elle est quasi-stable (-1 %), en raison d’une hausse de l’offre de chambres (+8 %).

La fréquentation touristique baisse surtout dans les établissements de l’Ouest (-10 %), sous l’effet cumulé d’une baisse de l’offre et du taux d’occupation. Dans le Sud, la fréquentation est quasi-stable (-1%) malgré une hausse de l’offre de chambres (+3 %). En revanche, la fréquentation augmente dans le Nord-Est (+11 %) en lien avec une hausse de l’offre de chambres (+23 %), suite à l’ouverture d’un hôtel de grande capacité à Saint- Denis fin 2023.

Au 2e trimestre 2024, la clientèle des hébergements touristiques collectifs reste essentiellement d’origine française : elle représente 92 % des nuitées. Leur fréquentation diminue cependant de 4 % par rapport au

2e trimestre 2023. Les nuitées de la clientèle d’origine étrangère reculent également (-3 000 nuitées), soit 10 % de moins qu’au même trimestre 2023

Du mieux du côté des autorisations de construire

Au 2e trimestre 2024, en données corrigées des variations saisonnières,

1 700 permis de construire sont déposés à La Réunion sur trois mois, soit 4 % de plus qu’au 1er trimestre 2024 figure 8.

Sur un an, de juillet 2023 à juin 2024, 7 300 logements sont autorisés à la construction, soit 300 de plus par rapport à la même période un an auparavant (+4 % sur un an). Ce sont les autorisations de logements collectifs qui augmentent (+31 % contre -22 % pour les logements individuels). Au niveau national, les autorisations de constructions de logements continuent à baisser (-16 % sur un an).

Avec 5 100 logements commencés sur un an à La Réunion, les mises en chantier reculent par rapport à la même période un an plus tôt (-16 %) malgré une remontée ce trimestre. Au niveau national, la baisse est encore plus importante (-23 %).

À La Réunion comme en France hexagonale, la baisse touche autant les logements individuels que collectifs.