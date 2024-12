Le PS prêt à négocier avec les macronistes et LR sur la base "de concessions réciproques", selon Olivier Faure

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit prêt à discuter avec les macronistes et la droite sur la base "de concessions réciproques" en vue de la formation d'un nouveau gouvernement qui aurait un "contrat à durée déterminée".

Emmanuel Macron a annoncé la nomination d’un nouveau premier ministre "dans les prochains jours" et s'apprête à recevoir les dirigeants de son ancienne majorité, puis ceux du PS et du parti Les Républicains.



Olivier Faure, qui sera reçu vendredi à 15h (heure de La Réunion" à l'Elysée, s'est dit prêt sur franceinfo à faire "des compromis sur tous les sujets", y compris les retraites, et souhaite qu'Emmanuel Macron désigne "un préfigurateur" qui organiserait cette négociation entre forces politiques avant de nommer un Premier ministre.



AFP