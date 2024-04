Le Rallye de Petite Ile revient en mai

Le Rallye de Petite Ile revient le samedi 11 et dimanche 12 mai 2024. Cela signe également la rentrée sportive des équipes de l’ASA Réunion. Le club dyonisien a la charge organisationnelle de trois épreuves. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com)

Les plus assidus d’entre vous auront noté le changement d’appelation de Rallye du Sud Sauvage pour redevenir le Rallye de Petite Ile. Outre les changement de nom, c’est l’intégralité du dispositif déployé qui est recentré sur la commune surnommée “la ville à la campagne”.



Ainsi le parc d’assistance commun aux deux jours de course sera situé dans le magnifique écrin du Domaine du Relais. La ville de Petite Ile est à l’oeuvre pour accueillir la caravane rallystique et les suiveurs dans des conditions encore meilleures que de coutume.



En plus des espaces aménagés de kiosques permettant au qutotidien le pique nique, les toilettes publiques seront également accessibles etla ville travaille sur l’éclairage de ce splendide site touristique.



Comme c’est de coutume lors de sa première épreuve inscrite au calendrier, l’ASA Réunion a opté pour un parcours permettant à chaque concurrent de s’affiner en vue du Tour Auto-Rallye de la Réunion, (#TARR24) deuxième épreuve organisée par l’ASA Réunion le dernier week end de juillet.



Chaque jour de course ce sont donc deux épreuves de vitesse qui sont programmées sous forme de boucle à parcourir trois fois chacune. Ce découpage permettra aux débutants d’affiner leur système de notes en validant leur travail en conditions course et ayant tout loisir de les modifier et/ou adapter. Pour les équipages les plus expérimentés, ce découpage permet de travailler plus finement sur les réglages des bolides.



Les spectateurs y trouveront évidemment leur compte avec la possibilité de voir passer par trois fois les voitures de courses sans avoir à se déplacer. Des zones spectateurs (ZP) sont prévues sur chaque tracé en permettant au public de les identifier et les rejoindre aisément grâce au dispositif waze téléchargeable gratuitement sur Play Store et Apple store.



Ces applications vous permettront d’accéder en toute simplicité aux divers sites préconisés par l’ASA Réunion pour vous permettre d’assister à la course en toute sécurité. Les QR Code correpondant seront disponibles dès la parution de l’itinéraire détaillé.

Cette fois encore les usagers non amateurs de rallye pourront éviter les routes fermées grâce à un partenariat actif avec les équipes de Waze Team Réunion qui activeront les fermetures et ouvertures de routes en temps réel. Les engagements sont ouverts à compter du jeudi 4 Avril aux deux points habituels Nord et Sud comme précisé dans le Règlement particulier.



Attention, la date de clôture des engagements est fixée au lundi 29 avril 2024 à minuit.



Le Rallye de Petite Ile - ADA 2024 développe un total de 91,200 km chronométrés pour un total de 196,830 km. Le ratio d’épreuves de vitesse est donc de 43,34%.