Ce samedi 24 juin 2023 est organisé le rallye régional de Saint-Leu de 15h à minuit. La compétition se compose de deux épreuves de 6 et 6,8 kilomètres disputées trois fois chacune avec deux de jour et quatre de nuit. La course compte pour le championnat de La Réunion. Un gros dispositif de sécurité est mis en place pour les pilotes et le public.