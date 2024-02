Réseau électrique sous tension : EDF appelle ses clients à modérer leurs consommations

Depuis vendredi 16 février 2024, le réseau électrique de La Réunion connait des saturations. Une alerte rouge et des coupures ont d'ailleurs eu lieu la semaine dernière. La raison de cette tension, l’indisponibilité de moyens de production. EDF demande à ses clients de modérer leur consommation (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"À la suite de l’indisponibilité simultanée et ponctuelle de plusieurs moyens de productions d’électricité sur l’île, une vigilance renforcée a été mise en place par EDF afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande auprès de ses clients dans les prochains jours sur les horaires de la pointe du soir soit de 18h à 21h", indiquent les services d'EDF Réunion.

En fonction de l’évolution de la situation, des coupures localisées pourront être réalisées ces prochains jours par créneaux horaires de 2h maximum sur l’ensemble du territoire. Ces coupures préventives et tournantes ont pour objectif de garantir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité.

- Production réduite et avaries techniques -

Cette situation est exceptionnelle et liée à la conjonction de plusieurs facteurs.

Au premier desquels, la transition énergétique en cours sur le territoire qui implique la conversion des centrales thermiques aux biocombustibles nécessite l’indisponibilité de certains moyens de production planifiée sur plusieurs mois.

La centrale hydraulique de Rivière de l’Est a actuellement une capacité de production réduite à 20% depuis le passage du cyclone Belal et des travaux conséquent sont en cours.

Autre raison qui explique cette tension, "des avaries techniques inopinées sur les moyens de production restants nécessitant des travaux de réparation de plusieurs jours" précise EDF.

Et surtout "une consommation d’électricité plus importante à l’heure de pointe (18h – 21h) liée à des températures plus élevées à cette période de l’année", ajoute le communiqué.

- Consommez moins -

EDF invite donc ses clients à modérer leurs consommations d’électricité ces prochains jours, en adoptant des gestes simples au quotidien :

• Eteindre les lumières non utiles dans les pièces vides.

• Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle ;

• Régler les climatisations à 26 degrés ;

• Recharger les véhicules électriques à partir de 22h.

Retrouvez toutes les informations sur les écogestes : https://bit.ly/3Y4DdEP

Suivez en direct la météo de l’électricité : https://opendata-reunion.edf.fr/pages/meteo-electricite-reunion/

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com