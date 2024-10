Le réseau Femmes chefs d'entreprises lance sa délégation réunionnaise

Le 10 septembre 2024, une délégation réunionnaise des Femmes chefs d'entreprises (FCER) s'est créée. Douze cheffes d'entreprises Réunionnaises s'engagent pour la promotion de l’entreprenariat au féminin à La Réunion, sous la direction de Cynthia Contini Mirbel. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo FCER)

L’entreprenariat au féminin connaît un essor exceptionnel à l’île de La Réunion, des savoir-faire différents, des domaines d’action innovants qui impactent positivement le développement de l’île et son rayonnement. Un engagement fort pour le bien-être de la population, une volonté d’inspirer les plus jeunes et d’ouvrir la voie à une autre forme de développement économique rassemblent ces entrepreneuses. Une union qui apporte à chacune une nouvelle force et crée une spirale positive d’opportunités pour communiquer et changer la réalité de l’entreprenariat au feminin.



Cette dynamique a permis la constitution officielle de la délégation Réunionnaise des Femmes Chefs d'Entreprises (FCER) lors d'une réunion tenue au bureau de la secrétaire Elisabeth Boyer. Cette réunion a rassemblé 12 femmes cheffes d'entreprises Réunionnaises engagées, prêtes à faire avancer la cause des femmes dans le monde entrepreneurial.



L'association FCE, fondée en 1945 en France, regroupe aujourd'hui plus de 2000 membres et s'est également implantée à Maurice et à Madagascar, nos îles voisines. C'est désormais à l'île de la Réunion que ce réseau dynamique et inspirant prend racine, sous la direction de Cynthia Contini Mirbel, consultante en stratégie d'entreprise.

Le 10 septembre 2024 constitue donc un moment historique pour l'entrepreneuriat féminin à La Réunion, il marque la création officielle de la FCER. Cette initiative s'inscrit dans une démarche nationale et mondiale, initiée par Yvonne Foinant, qui vise à promouvoir la place des femmes dans les instances décisionnelles et à soutenir le développement professionnel et personnel des cheffes d'entreprise.



- Un engagement fort et une autre vision pour l’évolution de toute la société -

La délégation Réunionnaise des Femmes Chefs d'Entreprises (FCER) s’engage à offrir un soutien indéfectible aux femmes chefs d’entreprise par le développement de compétences et la lutte contre l’isolement. Cette opération permettra ainsi aux femmes de devenir un acteur économique incontournable au niveau local, régional et national. Oui, favoriser les échanges d’expérience et le développement de partenariats au sein d’un solide réseau valorisera le rôle et l’impact des femmes dans la vie économique de notre région. La délégation Réunionnaise des Femmes Chefs d'Entreprises (FCER) s’engage aussi à inciter les femmes à prendre des responsabilités et à s’impliquer dans les institutions économiques et sociales (CCI, Tribunal de Commerce, organisations paritaires, etc.).



- Une reconnaissance nationale pour un rayonnement économique au féminin -

La délégation Réunionnaise des Femmes Chefs d'Entreprises (FCER) a eu l'honneur d'être présentées aux Présidentes des structures régionales le 4 octobre 2024, soulignant ainsi son engagement et son ambition à renforcer le réseau FCE sur toute la France. De plus, le 6 octobre, un soutien précieux celui de la CCI Réunion a été apporté au projet de FCER. Ce projet intitulé "Fresque de l’Entrepreneuriat Féminin à La Réunion" vise à mettre en lumière les réussites et les défis des femmes dans le monde des affaires.



La délégation Réunionnaise des Femmes Chefs d'Entreprises (FCER) est déjà à l’œuvre pour contribuer activement à la transformation de la vie économique de l’île de La Réunion et d’incarner les valeurs de solidarité, d’amitié et de partage qui sont au cœur de son réseau.