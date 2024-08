Le Saint-Pierrois Bilal Ahmad Sulliman champion du monde d'éloquence du Coran

Bilal Ahmad Sulliman,15 ans, a remporté le championnat du monde de mémorisation et de prononciation du Coran qui a eu lieu récemment à La Mecque en Arabie Saoudite. Le jeune saint-pierrois s'est imposé face à des candidats venus du monde entier. "Ce jeune Réunionnais a porté haut les couleurs de Saint-Pierre et de toute La Réunion, prouvant ainsi que le talent et la détermination n’attendent pas le nombre des années" félicite Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, dans un communiqué publié ce jeudi 22 août 2024 (Photo D.R.)

"C’est avec une immense fierté que nous adressons nos plus vives félicitations à Bilal Ahmad Sulliman, jeune lycéen de notre commune. Bilal a su démontrer que l’excellence est la récompense du travail et de la persévérance et source de tous les espoirs" écrit le maire de saint-pierrois.

Élève au collège Saint-Charles, "c’est à la Madressa "Atyaboul Madaris" de Saint-Pierre qu’il a assimilé la lecture du Coran sous les bons auspices de son professeur Mawlâna Issac Gangate" détaille Michel Fontaine.

"Au nom de toute la commune, nous saluons ce titre exceptionnel de champion du monde et nous exprimons notre profonde gratitude pour cette belle victoire, qui fait la fierté de tous les Saint-Pierrois" termine le maire de Saint-Pierre.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com