Le SDIS 974 intègre 21 nouveaux caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

La cérémonie de remise des casques de la Formation d'Intégration et de Professionnalisation (FIP), baptisée "Phénix", s'est tenue ce jeudi 25 avril 2024 au centre d’incendie et de secours de Saint-Denis. Ce jour marque l'aboutissement de 60 jours de formation intensive pour 21 caporaux, issus du concours de 2021, qui ont maintenant rejoint les rangs des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 974. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo SDIS)

La formation a englobé trois domaines d'activités et neuf blocs de compétences, enrichie par des cours transversaux et des modules spécifiques. Le Lieutenant Cyrille Tarlet, responsable pédagogique, a supervisé le programme avec une équipe de six formateurs. La formation couvrait tous les aspects professionnels comme la lutte contre l'incendie, les soins d'urgence, la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement, ainsi que la condition physique.



Les stagiaires ont également bénéficié d'apports complémentaires via des partenariats avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le pôle santé du SDIS 974, incluant des échanges avec des médecins, des infirmiers, des pharmaciens et des psychologues. Des exercices pratiques ont été menés sur différents sites, notamment sur le Grand Port Maritime de La Réunion, ainsi qu'une initiation aux risques en eaux vives à Saint-Joseph.



- La promotion "Phénix" : une renaissance professionnelle -

Le nom "Phénix" symbolise la transformation des membres de cette promotion qui, tel le mythique phénix renaissant de ses cendres, ont évolué de volontaires à professionnels. Cette métamorphose souligne leur passion renouvelée pour leur mission de sauvegarde des vies et des biens.



Ce programme de formation représente un modèle d'excellence, non seulement pour La Réunion mais pour la profession dans son ensemble. Il témoigne des efforts continus du SDIS 974 pour renforcer ses capacités d'intervention et améliorer la sécurité de la population réunionnaise.