Le SDIS 974 intègre une deuxième unité de 21 nouveaux caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 974 annonce l'intégration de la deuxième formation d'intégration et de professionnalisation (FIP) de l'année 2024 à Saint-Denis, ce lundi 23 septembre 2024. Cette nouvelle promotion, surnommée "Papangue", du nom du rapace emblématique de La Réunion, regroupe 21 nouveaux caporaux dont 4 femmes. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: SDIS 974)

Le nom "Papangue" n'a pas été choisi au hasard. Il représente l'identité locale, l'attachement à notre île et notre engagement à la protéger. Cet animal symbolise les valeurs fondamentales des sapeurs-pompiers : vigilance, adaptabilité et courage. Ces qualités sont essentielles pour assurer la sécurité et le bien-être de la population.

La formation intensive de ces nouveaux sapeurs-pompiers a inclus des disciplines cruciales telles que la lutte contre l'incendie, les soins d'urgence, la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement, ainsi que la condition physique. Les stagiaires ont également eu l'opportunité de participer à des mises en situation réelles, incluant des visites au Parc Éolien d'EDF à Sainte-Suzanne et au Grand Port maritime du Port, ainsi que dans un exercice interservices avec la police, la gendarmerie, et le SAMU.

Ces expériences enrichissantes préparent nos sapeurs-pompiers non seulement à répondre efficacement aux urgences, mais également à collaborer de manière interservices pour une gestion optimale des crises.

La SDIS 974 est certaine que les sapeurs-pompiers de promotion "Papangue" apporteront une contribution significative dans les centres d’incendie et de secours où ils seront affectés. Nous leur souhaitons une carrière fructueuse et épanouissante.