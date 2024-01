Le sud-est de l'île placé en vigilance fortes pluies et orages ce vendredi après-midi

Ce vendredi 12 janvier 2024, Météo France Réunion a placé le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies. Une vigilance qui prendra effet pour cet après-midi et ce soir. "Les nuages s'installent le long des pentes et des remparts au fil de la matinée et donnent de premières averses dès la mi journée dans les pentes Est du Volcan. Ces averses se généralisent dans l'intérieur de l'île cet après-midi et prennent un caractère parfois soutenu dans les pentes Est et Sud du Volcan", indique Météo France (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ces averses parfois soutenues débordent sur le littoral du Sud sauvage en fin de journée et se poursuivent en première partie de nuit de vendredi à samedi.