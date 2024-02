La tempête Eleanor se rapproche de La Réunion. Face à l'arrivée de ce météore, Météo France Réunion a décidé de placer le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages et vagues submersion à compter de ce jeudi, 14 heures. L'est de l'île est également en placé en vigilance vagues submersions (Photo : www.imazpress.com)