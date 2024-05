Le sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Ce jeudi 30 mai 2024, le sud-est de l'île a été placé en vigilance jaune fortes pluies et orages. Une vigilance dans le sud qui devrait prendre fin vers 16 heures, indique Météo France. "Les nuages dominent à l'Est d'une ligne Saint-Denis-Salazie-Cilaos-Saint-Pierre et donnent des averses." Un nouvel épisode de forte houle est également prévu pour le sud-sud-ouest la nuit prochaine dans l'ouest et le sud. Une vigilance entrera en vigueur à cet effet à minuit (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur la Fournaise", ajoutent les prévisionnistes. À l'Ouest en revanche, le temps est plus sec, mais d'épais nuages d'altitude occultent largement le soleil.

- Vigilance forte houle dans le sud -

Un nouvel épisode de longue houle de Sud-Sud-Ouest la nuit prochaine dans l'Ouest et le Sud.



"La mer est forte et croisée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, en passant par le Sud-Sauvage, et même au large jusqu'à Champ-Borne. Elle est agitée ailleurs."

"La longue houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit temporairement avant de s'amplifier à nouveau aux alentours de 2 mètres 50 à 3 mètres la nuit prochaine sur l'Ouest et le Sud", indique Météo France.

Ce vendredi, "la mer est souvent forte à cause du vent et de la houle australe qui se creuse à nouveau entre 2 et 3 mètres".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com