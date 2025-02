Le sud et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages à la mi-journée

Ce jeudi 6 février 2025, à partir de midi, le sud et l'ouest de l'île seront placés en vigilance fortes pluies et orages. Une vigilance qui devrait courir jusqu'à 19 heures. "Les premières averses se produisent avant la mi-journée sur le relief et s'amplifient l'après-midi", indique Météo France. (Photo : www.imazpress.com)

"De fréquentes averses localement de forte intensité et orageuses se produisent préférentiellement dans les hauts de l'ouest et du sud-Ouest", ajoutent les prévisions.

Au fil des heures, ces averses peuvent glisser vers les plages de l'ouest.

