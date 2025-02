Dans leur dernier bulletin de suivi, les services de météo-France annoncent que l'est, le sud, et le sud-est et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages, ce dimanche 16 février 2025. La prudence est recommandée jusqu'à 19h, pour ces trois régions. Il n'y a pas d'autres vigilance en cours. (Photo : www.imazpress.com)