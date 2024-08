Le sud et sud-est en vigilance vent fort à compter de 10 heures

Ce mercredi 28 août 2024, à compter de 10 heures, le sud et le sud-est de l'île seront placés en vigilance jaune vent fort. En effet, "le vent d'Est souffle assez fortement. Les rafales approchent les 70 km/h de Sainte-Marie au Cap Bernard (par moment ce vent rentre en Baie de la Possession) et 80 km/h du Sud Sauvage à la Pointe au Sel", indique Météo France. "Sur les crêtes et sommets exposés, il faut tabler entre 70 et 80 km/h. Les brises dominent le long des plages de l'Ouest." (Photo : www.imazpress.com)

Pour le jeudi 29 août, "peu d'évolutions attendues côté ciel, avec un flux d'alizé apportant toujours son lot de nuages et d'humidité à l'Est d'une ligne Saint-Denis - Saint-Joseph, accompagnés par des averses sans grands cumulsé.

Le vent, bien qu'en légère baisse par rapport à la veille, "demeure modéré à assez fort, avec des rafales voisines de 70 km/h aussi bien du côté du Sud Sauvage que dans le secteur de Saint-Denis. Des pointes proches de 60km/h sont également attendues dans les Hauts exposés", précisent les météorologues.

Un Alizé qui mollit encore un peu plus ce vendredi 30 août avec des rafales avoisinant les 60 à 65 km/h en journée dans le secteur de Saint-Pierre et de Saint-Denis.

