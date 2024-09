Le Super U de l'Étang-Salé devient le premier magasin des Outre-mers à obtenir le label national anti-gaspillage

Ce mardi 24 septembre 2024, le Super U de l'Étang-Salé devient le premier magasins des Outre-mers à obtenir le label national anti-gaspillage. Accompagné par la startup française Phénix depuis 2020, le partenariat entre les deux organismes a permis de sauver plus de 90.000 repas chaque année. Un résultat qui entre dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire soutenu par le gouvernement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Phénix)

Alors que la France détruit chaque année 10 millions de tonnes de nourriture, le gouvernement s’est fixé un objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire à l’horizon 2025. Pour y parvenir, il a lancé le label national anti-gaspillage en mars 2023 afin de récompenser les magasins les plus engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

À L’étang Salé, le Super U, accompagné par la start-up française Phenix, devient officiellement le premier supermarché à La Réunion, et des outre-mers, à obtenir le précieux label. Il est parvenu à éradiquer le gaspillage alimentaire, et suite à un audit exigeant réalisé par Bureau Veritas, il l’obtient avec le plus haut niveau de certification possible : trois étoiles et la mention spéciale “magasin exemplaire”.

Comment?

En 2020, le magasin a été le premier à signer un partenariat avec Phenix à La Réunion. Cet engagement éco-responsable et solidaire se concrétise au quotidien par des actions qui permettent de sauver plus de 90.000 repas du gaspillage chaque année. Grâce à l’accompagnement du coach anti-gaspi, les équipes ont optimisé l'ensemble de la chaîne de revalorisation : de la mise en place d’une zone anti-gaspillage jusqu'aux dons aux associations d'aide alimentaire, en passant par la revente via l'application Phenix, et la valorisation des biodéchets pour l’alimentation animale.

Cette labellisation vient récompenser plusieurs années d’engagement du magasin, prouvant qu'il est possible de réduire le gaspillage alimentaire dans la grande distribution, même sur un territoire insulaire.

- Un défi majeur pour l’environnement et un label national pour la grande distribution -

Selon la FAO, un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée. En France, ce gaspillage pèse pour 3% du bilan carbone, soit plus que l’aviation (2%). Dans le même temps, 8 millions de Français font face à l’insécurité alimentaire.

Le gouvernement français s’est fixé un objectif de 50% de réduction du gaspillage alimentaire à l’horizon 2025 3 . Le lancement de ce label national anti-gaspillage alimentaire pour les supermarchés, prévu par la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) de 2020, doit récompenser les bons élèves, c’est-à-dire ceux qui vont plus loin que la stricte application de la loi.

S’il est un succès, le gouvernement prévoit ensuite de développer un label national anti- gaspillage pour la restauration collective. En parallèle, il est possible de voir le label s’exporter à d’autres pays européens dans les prochaines années, comme l’avait été la loi anti-gaspillage de 2016, dite loi Garot.