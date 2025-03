Le SYDNE et l’AFD signent un partenariat pour moderniser le traitement des déchets

Le Syndicat mixte de traitement des déchets du nord et de l’est de La Réunion (SYDNE) et l’Agence française de développement (AFD) ont officialisé ce jeudi 13 mars 2025 un partenariat de 480.000 euros. Ce financement vise à renforcer l’efficacité des services de traitement des déchets à travers un appui technique. (Photos : SYDNE)

Le partenariat signé entre le SYDNE et l’AFD prévoit un financement de 480.000 euros destiné à un appui technique assuré par le bureau d’études Espelia.

L’objectif est de soutenir la transformation organisationnelle du syndicat en améliorant l’efficacité des processus internes, en optimisant la gestion des ressources et en favorisant l’innovation dans les pratiques de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.

Face aux enjeux environnementaux croissants et à l’évolution des réglementations, le SYDNE "s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue pour offrir un service plus performant et adapté aux besoins du territoire".

L’appui technique financé par l’AFD permettra d’identifier les chantiers prioritaires à mener et de mettre en place un plan de modernisation adapté aux défis du secteur.

- Un soutien à "une stratégie ambitieuse" -

Depuis 2023, le SYDNE s’est doté d’une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2025-2030 de 84 millions d’euros.

Daniel Alamelou, président du SYDNE, souligne que ce partenariat vient renforcer les capacités du syndicat dans la mise en œuvre de cette stratégie.

"Je salue l’engagement de l’AFD et de l’ADEME à nos côtés, indique le président. Cet accompagnement illustre, à la fois, la confiance et l’intérêt de nos partenaires institutionnels à soutenir une gouvernance politique volontaire pour notre syndicat de traitement de déchets. Le soutien de l’AFD trouve son sens dans notre stratégie de voir grandir notre syndicat", conclut Daniel Alamelou.

- Un partenariat stratégique pour l’avenir -

Marie-Pierre Nicollet, directrice de l’AFD Réunion – TAAF, souligne que cet accompagnement technique vise à structurer la transformation du SYDNE : "Cet appui permettra de formaliser un plan de modernisation et d’identifier les chantiers prioritaires à mener, dans l’objectif d’optimiser le service public de traitement des déchets du territoire Nord-Est et de l’adapter aux enjeux grandissants auxquels il fait face."



