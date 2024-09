Le syndicat des orthophonistes de La Réunion organise des ateliers "Autour du Langage et des Livres"

Ce samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024, le syndicat des orthophonistes de la région Réunion annonce organiser des ateliers sur le thème "autour du langage et des livres" pour la journée nationale d'action contre l'illettrisme. Pour la troisième année consécutive, les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents sont invités au Pôle de Rivière des Roches, au 25 Ter cité Chay-Pak-Ting à Saint Benoît. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, 21 % de la population âgée de 16 à 65 ans (10 % en métropole) est concernée par l’illettrisme, selon l’INSEE. Quelles conséquences ? Échec scolaire, exclusion sociale, illectronisme... En réponse à cela, le syndicat des orthoophonistes de la région Réunion organise pour la troisième année consécutive des ateliers dédiés aux enfants entre 0 et 6 ans, accompagnés de leurs parents.

Cette action fait suite à un malheureux constat : dans les cabinets d'orthophonistes, il y a une recrudescence de petits de 0-5 ans, sans langage, sur les listes d’attente. Une recrudescence qui est dû à une surexposition aux écrans dont découle souvent un manque de stimulation, allant même jusqu'à provoquer des troubles alimentaires. C’est pourquoi des ateliers autour de l’alimentation seront aussi proposés.

Le but de cette action est de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout–petits, les alerter sur les dangers d’une surexposition aux écrans et favoriser leur intérêt pour les livres.

Pour rappel, Le langage est le moyen privilégié pour communiquer, apprendre et s’insérer dans la société. Dès la naissance, le bébé communique avec son entourage par des regards, des sourires, des bruits de bouche. Ces manifestations sont les prémices de l’installation du langage. Le bébé a besoin d’attention et d’interactions. Il va ainsi pouvoir développer ses capacités de communication, d’expression, de compréhension et quelques années plus tard, apprendre à lire et à écrire.

Lien de l'inscription ici