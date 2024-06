Le Tampon : déviation des lignes Carsud Floribus, T06, T10 et T11

Jusqu'au vendredi 7 juin 2024, la commune du Tampon réalise des travaux d'aménagements de la rue Général de Gaule, portion comprise entre la rue Roland Garros et la rue Sarda Garriga. La circulation est interdite entre 8h et 16. Ainsi les lignes Floribus, T06, T10 et T11 sont déviées et certains arrêts ne sont pas desservis. Plus d'informations dans le post de la Casud ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

La ligne T11 sera déviée par la RN3 dans les deux sens.

Les arrêts "Ancien Assedic", "Poste Du Tampon", "59 Rue Du Général de Gaulle", "Lycée Roland Garros" et " Stade Kelber Picard" ne seront pas desservis.

La ligne T06 sera déviée par rue Roland Garros, rue Victor Hugo et rue Sarda Garriga et reprendra son itinéraire normal sur la rue Général de Gaulle en direction du Marché Couvert Du Tampon.

Les arrêts "59 Rue Du Général De Gaulle" et "La Poste du Tampon" ne seront pas desservis.

La ligne Floribus sera déviée par rue Roland Garros, rue Victor Hugo et rue Sarda Garriga dans les deux sens.

Les arrêts "59 Rue du Général de Gaulle" et "La Poste du Tampon" ne seront pas desservis.

La ligne T10 sera déviée par la rue Victor Hugo et rue Jules Bertaut afin de rejoindre son itinéraire normal. Les arrêts " 12 Rue Roland Garros", " 28 Rue Roland Garros", "59 Rue Général de Gaulle" et " Jules Berthaut" ne seront pas desservis.