Le Tampon : pas de certification pour la clinique Durieux, l'ARS exige une mise à niveau immédiate

Ce jeudi 15 février 2024, l'Agence régionale de santé (ARS) relaye l'information de la Haute autorité de santé (HAS). Une décision qui consiste en la non certification de la Clinique Durieux située au Tampon et de son centre d'hémodialyse associé. La certification des établissements de santé est une démarche conduite par la HAS qui concerne tous les établissements de santé, publics ou privés, quelle que soit leur taille ou activité. L'objectif est d'améliorer la qualité des prestations et soins au sein des hôpitaux et des cliniques. La Clinique de son côté regrette une non-certification malgré un score de plus de 90% de satisfaction

Cette décision repose sur le constat d’écarts importants vis-à-vis des critères impératifs de sécurité du médicament, de respect des mesures d’hygiène, et de conduite d’une démarche de qualité et de sécurité des soins.

Les manquements constatés, notamment relatifs à la sécurité du médicament ou à l’hygiène des mains, sont circonscrits à certains services de la Clinique et ne remettent pas en cause la sécurité des soins au sein de l’ensemble de l’établissement. La Clinique Durieux s’est engagée dans des mesures immédiates, permettant de réduire les risques pour la sécurité des patients.

L’ARS La Réunion a engagé un accompagnement spécifique auprès de l’établissement afin que des mesures correctives soient mises en œuvre dans les plus brefs délais. Elle diligentera une inspection afin de vérifier que les normes de sécurité des soins sont bien respectées.

- Décision de non-certification de la Clinique Durieux -

Lors de la visite de certification de la Clinique Durieux et de son centre d’hémodialyse en septembre 2023, la Haute Autorité de Santé (HAS) a relevé plusieurs dysfonctionnements concernant :

- la sécurité du circuit du médicament,

- le respect des règles d’hygiène des mains dans la réalisation des soins

- l’engagement de la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Ces éléments ont amené la HAS à prendre une décision de non-certification de l’établissement, publiée ce jour.

Cette décision s’accompagne d’un encouragement de la Clinique Durieux à mettre en œuvre des mesures correctives pour :

- maitriser la prise en charge médicamenteuse

- maitriser le risque infectieux (application des bonnes pratiques d’hygiène des mains et des précautions complémentaires)

- poursuivre l’acculturation et l’implication des professionnels dans la démarche qualité et sécurité des soins pour mettre en place collectivement des actions d’amélioration.

Une prochaine visite de la HAS est programmée en juin 2025. Elle permettra de réévaluer la certification de la clinique et de son centre d’hémodialyse.

L’ARS a pris note de la mise en œuvre par la Clinique Durieux des mesures correctives immédiates à la suite de la visite des experts-visiteurs de la HAS. Ceci permet de considérer que les risques pour les patients sont aujourd’hui mieux maîtrisés et que la situation présente ne justifie pas de mesure de suspension des autorisations d’exercice de la clinique.

L’ARS exige une mise à niveau immédiate de la Clinique Durieux, et mobilise un accompagnement régional.

L’ARS La Réunion est en échange constant avec la Clinique Durieux afin que les mesures correctives soient poursuivies et s’inscrivent durablement dans la résolution des écarts constatés par la HAS.

A ce titre, l’ARS La Réunion attend impérativement de la Clinique Durieux la production sous 10 jours d’un plan d’action détaillé, répondant aux manquements constatés. Elle diligentera sous 2 mois une inspection au sein de la Clinique afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs de ce plan.

Parallèlement, l’ARS mobilisera les expertises régionales en matière de sécurité du médicament, d’hygiène hospitalière et de démarche d’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins, pour accompagner la Clinique dans les efforts qu’elle a engagés pour un retour aux bonnes pratiques.

- La Clinique regrette une non-certification malgré un score de plus de 90% de satisfaction -

La Clinique Durieux située au Tampon a décidé de réagir dans un communiqué.

"Les établissements de la Clinique Durieux ont obtenu un score global de satisfaction aux attendus de plus de 90% dans le cadre de la certification « qualité des soins » de la Haute Autorité de Santé. Malgré ce score global, en progression depuis 2022, la noncertification des établissements a été décidée par la Haute Autorité de Santé."

"La Direction et l’ensemble des équipes regrettent cette décision qui ne reflète pas les actions mises en place et l’engagement de tous et toutes pour améliorer la prise en charge des patients."

L’ensemble des points ayant conduit à cette décision de la HAS ont d’ores et déjà été adressés par un plan d’actions qui sera précisé et partagé à l’ARS d’ici 10 jours.

"Une visite d’inspection de l’ARS devrait d’ici 2 mois avoir lieu pour permettre, nous l’espérons, d’obtenir de la HAS une réévaluation anticipée", indique l'établissement de santé.

"La qualité des soins, la sécurité et la prise en charge des patients sont et ont toujours été une priorité absolue pour l’ensemble des professionnels de l’établissement – direction, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants et salariés. C’est cet engagement qui a permis une progression sur l’ensemble des critères de la certification depuis 2022."

"Malgré ces excellents résultats, la décision de la HAS se fonde en particulier sur un point d’amélioration auquel nous sommes particulièrement attentifs et pour lequel nous avons d’ores et déjà apporté les corrections nécessaires", ajoute la Clinique.

"Malgré des efforts constatés au moment de l'inspection, en septembre 2023, le rapport nous invite en effet à bien utiliser les solutions hydroalcooliques, en remplacement de l’utilisation du savon, notamment pour pouvoir suivre précisément les quantités

utilisées et leur conformité. Cette décision s’appuie également sur des améliorations à apporter sur la maitrise des traitements personnels des patients et sur l’amplification de l’acculturation et l’implication de tous dans la démarche qualité et sécurité

des soins."

- Qu’est-ce que la certification de la Haute Autorité de Santé ? -

La certification des établissements de santé est une démarche conduite par la HAS qui concerne tous les établissements de santé, publics ou privés, quelle que soit leur taille ou activité. L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations et soins au sein des hôpitaux et des cliniques.

La certification permet d’évaluer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements, au regard de référentiels de bonnes pratiques.

Les visites de certification sont réalisées tous les quatre ans ; les décisions de certification, avec ou sans mention ou condition, ainsi que les décisions de non-certification sont rendues publiques.

Cette démarche est un gage de qualité et de sécurité des soins et permet aux patients d’exercer leur libre choix de l’établissement qui les prendra en charge.

