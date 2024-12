Le Tampon : un piéton mortellement percuté par une voiture

Un piéton a trouvé la mort au Tampon après avoir été percuté par une voiture dans la nuit de ce mardi 10 décembre au mercredi 11 décembre 2024 sur la RN3 au niveau du 17ème. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'a pu être sauvé. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore déterminées (Photo www.imazpress.com)

La route a été fermée au niveau du 17eme km à 3h25 pour permettre l'intervention des secours. Elle a été rouverte à 4h05, informe la direction régionale des routes.

- 35 tués sur les routes depuis le début de l'année -

Cet accident porte à 35 le nombre de personnes tuées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année, selon les chiffres de l'observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR). Cet organisme recensait 33 morts au 2 décembre 2024

L'accident qui a coûté la vie à un motard sur la route des Tamarins dans la nuit du vendredi 6 décembre au samedi 7 décembre et celui de cette nuit porte à 35 le nombre de tués.

On dénombre également 863 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés) et 1.056 blessés dont 313 hospitalisés (plus de 24 heures).

