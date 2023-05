Le tricot (re)devient à la mode

Dé à coudre et aiguilles à tricoter, souvent associés aux personnes âgées, deviennent les nouveaux compagnons des jeunes générations. Surprenant mais vrai, depuis le confinement le fait main est revenu sur le devant de la scène, la machine à coudre a été la vedette de cette période et le tricot est de nouveau à la mode. Marie Christa Fulmar a décidé d'en faire son métier en 2019 en proposant des robes, pulls ou encore étoles tricotés à la main en direct de La Réunion.

Vous vous détendrez bien en faisant du tricot ? N'ayez plus peur de l'afficher au grand jour. Cette pratique conquit de plus en plus de nouveaux passionnés et elle peut même, plus qu'un loisir, devenir un métier pour les plus talentueux.

- Tricot et couture en vogue -

Pendant le confinement, l'intérêt des français a été relancé pour la couture. Avec la pénurie de masques, nombreux ont été ceux qui ont décidé de les faire eux même et les ventes de machines à coudre ont explosé.

Mais cela ne s'est pas arrêté à la simple fabrication de masque. Les tutoriels et live couture ont fleuris sur internet et cette activité est devenu le moyen pour beaucoup de faire passer le temps.

De plus, la tendance du "faire soi-même" est un bon moyen de créer ses propres habits dans un contexte de fast-fashion et de mode jetable qui entraine entre autres de gros dégâts sur l'environnement.

Aujourd'hui, les ateliers et les cours rencontrent toujours un franc succès. Les influenceurs se sont saisis du retour de cette mode en démocratisant par exemple le tricot ou encore le crochet et les marques ont suivis le mouvement.

Sur Instagram, Alice Hammer (@tricotalicehammer) propose des cours de tricot en visioconférence. Avec 20 000 abonnés, elle a même ouvert sa boutique en ligne avec des patrons de pull, shorts et cardigans qui permettent d'avoir les bonnes mesures et d'apprendre à coudre au bon endroit et dans le bon ordre.

Du côté du réseau social Tiktok, le compte Luluberlue (@luluberlife), suivi par plus de 18 000 personnes, propose des tutos crochet, un "cousin" du tricot. Avec ses vidéos, vous pourrez alors apprendre à réaliser des bikinis, des robes et même des cagoules.

À La Réunion, Marie Christa Fulmar a elle aussi fait de la couture et plus particulièrement du tricot son business.

- Vendre ses créations à La Réunion –

Le tricot a toujours fait partie de la vie de Marie Christa Fulmar. En étant enfant, elle regardait les autres faire avant de commencer le crochet à huit ans. À ses 14 ans, sa mère lui offrira sa première paire d'aiguilles à tricoter en lui enseignant les bases. La créatrice se rappelle encore du premier gilet qu'elle a confectionné et gardé de nombreuses années.

Passée de La Réunion à la Belgique à ses 18 ans, "c'est un vrai choc thermique" que ressent Marie Christa et le tricot devient une solution pour se protéger du froid. Elle commencera petit à petit à faire des pièces pour sa famille et ses amis.

Depuis, Marie Christa a appris de nouvelles techniques et utilise de nouvelles matières. En 2019, il est temps pour elle de vendre ses créations avec la mode du tricot qui revient en force.

"J’ai toujours tricoté, pour les membres de ma famille, pour mes amis... Il était évident pour moi de mettre à profit mon précieux savoir-faire !" explique-t-elle.

C'est ainsi que la marque Yogeshwari Tricot est née à Saint-Pierre proposant des créations artisanales uniques. Les vêtements et accessoires en vente sont personnalisables et réalisés en matières naturelles tel que le cachemire et le angora mais aussi la soie, le bambou, le lin ou encore le coton.

Alors à l'approche de la fête des mères et de l'hiver, les produits de Marie Christa Fulmar fabriqués sur l'île à la main pourraient vous donner quelques idées de cadeaux branchés et visiblement intemporels.

