Le week-end Requeer revient pour la troisième année

Pour la troisième année consécutive, le Week-end Requeer revient du 7 au 10 décembre prochain, mais cette fois, il s'étend au-delà de ses racines à Saint-Denis pour embrasser la ville du Port. Expositions, tables rondes, projections...Les événements sont nombreux. Nous publions le communiqué de requeer ci-dessous (Photo d'archive Requeer)

Depuis sa création, Requeer se dédie à la sensibilisation sur les thématiques LGBTQIA+, en établissant des espaces de socialisation, d'archives et en soutenant les initiatives artistiques.

Le Week-end Requeer est un événement phare, célébrant la diversité et mettant en lumière des voix souvent reléguées au second plan.

En prévision des fêtes de fin d'année, souvent éprouvantes pour les personnes lesbiennes, gays, transgenres et queer de l'île, l'association vise à contrer la solitude et l'isolement en réponse à l'absence de soutien familial. Pour cela, Requeer crée une "famille choisie", orchestrant un week-end vibrant aux couleurs de l'arc-en-ciel.

- Un Programme riche pour des événements phares -

Le programme de 2023 est particulièrement ambitieux, avec des activités variées se déroulant principalement dans la ville du Port. Tables rondes, conférences, projections, performances artistiques, pique-niques, et concerts sont au rendez-vous, promettant un week-end riche en éducation, en échanges culturels, et en divertissement.

Un des moments forts sera la projection du court métrage "Les filles destinées" de Valentin Noujaim, suivie d'un débat animé par Manon Amacouty, Marcelino Méduse et Noujaïm lui-même. Cette session se concentrera sur le rôle de la fiction cinématographique dans l'émancipation des minorités.



L'exposition "Archiver les Résistances" à la Médiathèque de Benoîte Boulard du Port sera également un événement clé. Elle présentera l'histoire des luttes LGBTQIA+ à La Réunion et dans l'Océan Indien, offrant un aperçu historique et culturel essentiel.

Le point culminant du second week-end de décembre sera sans doute l'Afro Centrik Kiki Ball, un événement vibrant célébrant la diversité et l'expression de soi, suivi d'un concert de Léa Churros et d'un DJ Set pour clôturer la soirée en beauté.Un pique-nique Kwir pour se retrouver et se dire aurevoir une dernière fois avant 2024 aura lieu au Parc Boisé du Port le 10 décembre.

Le Week-end Requeer vise à combattre l'isolement et le stress souvent ressentis par la communauté LGBTQIA+ pendant la période des fêtes. En créant un espace de rencontre et de soutien, le festival offre une "famille de cœur" à ceux qui en ont besoin.

- Le programme -

Jeudi 7 décembre

Projection • Discussion

Galerie Artefact, Carré Cathédrale (Saint-Denis)

18H - Projection : “Les filles Déstinées” avec Valentin Noujaïm 19H - Discussion - échange : De la fiction pour des émancipations

avec Manon Amacouty, Marcelino Méduse et Valentin Noujaïm

Vendredi 8 décembre

Archiver les résistances - Médiathèque Benoîte Boulard (Le Port)



17H - Vernissage de l'exposition Archiver les luttes kwir au 2ème étage

18H - Projection de “Pacific Club” de Valentin Noujaïm à l’Auditorium

18H30- Discussion sur les archives LGBTQ|+ avec Sam Bourcier à l’Auditorium

Samedi 9 décembre - AFRO CENTRIK KIKI BALL

Parvis de La Friche (Le Port)

17H30 - Ouverture des portes 19H - Début du Kiki Ball

20H30 - Concert de Léa Churros 21H00 - Suite du Kiki Ball 22H00 - Dj Set

Dimanche 10 décembre

Pique-nique kwir

Parc Boisé (Le Port) À partir de 13H

Toutes les informations sur le Week-end Requeer sont à retrouver ici :