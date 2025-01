Légion d'honneur : plusieurs Réunionnais distingués

Les noms de 1.702 lauréats civils de la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur et de l'ordre du mérite ont été publiés par la Grande Chancellerie et au Journal Officiel. Au total, 482 personnes ont été nommées pour recevoir la Légion d’honneur en 2025, et 1.119 l’Ordre national du Mérite. Parmi les récipiendaires, plusieurs Réunionnais dont Aude Palant-Vergoz, ou encore les maires Emmanuel Séraphin et Serge Hoareau (Photo : AFP)

Par décret du Président de la République en date du 15 janvier 2025, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont promus.

- Au grade de commandeur par le Premier ministre -

Mme Palant-Vergoz, née Vergoz (Aude, Marie), présidente d'une association de défense des consommateurs. Officier du 5 octobre 2010.

Mme Bouju-Clémente, née Bouju (Sophie, Suzanne, Marie), directrice d'association (La Réunion) ; 37 ans de services.

- Au grade de chevalier par le Ministère de la Justice -

Mme Vitry (Régine, Thérèse), greffière en chef du tribunal administratif de la Réunion ; 29 ans de services. - minsitrere justice

- Au grade de chevalier par le Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques -

M. Séraphin (Emmanuel), maire de Saint-Paul (La Réunion), président d’une communauté d’agglomération ; 25 ans de services

- Aurpès du Premier ministre, chargé des outre-mer -

M. Salva (Bernard, Claude), président d’honneur d’une association régionale, ancien cadre de la fonction publique territoriale (La Réunion). Officier du 10 octobre 2016.



Mme Peguillan, née Tailamee (Elisabeth), directrice d’un incubateur numérique (La Réunion). Chevalier du 2 mars 2018.

M. Hoareau (Serge, Eric), maire de Petite-Île, président d’une association départementale de maires (La Réunion) ; 29 ans de services.

Mme Maillot (Marie, Mireille), directrice générale d’un syndicat mixte de traitement des déchets (La Réunion) ; 37 ans de services

- Une promotion spéciale pour la reconstruction de Notre-Dame à l’honneur -

Enfin, cette année est marquée par la création d’une promotion spéciale récompensant de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite 101 personnes ayant participé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Philippe Jost, à la tête de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a été promu commandeur de la Légion d’honneur.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com