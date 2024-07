Législatives, agression, tribune, candidats sans filtre et très fâchés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024 : • Lundi 1er juillet - À La Réunion : score (tristement) historique pour le RN, la gauche (solidement) en tête dans six des sept circonscriptions • Mardi 2 juillet - Sainte-Clotilde : un homme grièvement blessé à l'arme blanche, l'agresseur présumé interpellé par le Raid • Mercredi 3 juillet - Imaz Press Réunion signe la tribune pour un front commun des médias contre l’extrême droite • Jeudi 4 juillet - Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite • Vendredi 5 juillet - Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 1er juillet - À La Réunion : score (tristement) historique pour le RN, la gauche (solidement) en tête dans six des sept circonscriptions

Les urnes ont livré leur verdict ce dimanche 30 juin 2024 à l’issue du 1er tour des élections législatives. Sept candidats du Rassemblement National se qualifient pour le second tour, un résultat tristement historique. Jamais un candidat d’extrême droite ne s’était qualifié pour un second tour lors d’un tel scrutin. La gauche fait plus que bien résister. Les candidats du Nouveau front populaire (NFP), y compris les députés sortants sont en tête et donc en ballottage favorables dans six circonscriptions. Dans la troisième le candidat NFP est deuxième derrière celui de l'extrême droite. La droite républicaine et le centre disparaissent totalement du paysage électoral local avc l’élimination dès le premier tour de Nathalie Bassire, députée sortante de la 3ème circonscription. Quand au camp macroniste il continue de faire de la figuration. Il reste maintenant à savoir comment se bâtira le front républicain pour faire barrage à l’extrême droite le 7 juillet prochain.

• Mardi 2 juillet - Sainte-Clotilde : un homme grièvement blessé à l'arme blanche, l'agresseur présumé interpellé par le Raid

Un homme a été grièvement blessé à l'arme blanche vers 19h ce lundi 1er juillet 2024 à Sainte-Clotilde. La victime a été frappée à l'abdomen par plusieurs coups de couteau et aurait été éviscérée . L'auteur présumé des faits s'est ensuite retranché dans sa maison. Les policiers du Raid sont intervenus. L'homme a pu être maitrisé. Fortement alcoolisé, il n'a pas opposé de résistance lors de son interpellation La victime a été hospitalisée en était d'urgence absolue. Un conflit de voisinage serait à l'origine des faits.

• Mercredi 3 juillet - Imaz Press Réunion signe la tribune pour un front commun des médias contre l’extrême droite

Depuis le mercredi 19 juin 2024, plus de 90 rédactions françaises se sont associés pour un front commun des médias contre l’extrême droite, à l'aube des élections législatives anticipées. Une tribune à laquelle s'est associé Imaz Press Réunion. Dans la continuité de notre ligne éditoriale, et de nos engagements, c'est tout naturellement que notre rédaction s'engage dans la lutte contre l'extrême-droite.

• Jeudi 4 juillet - Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite

Dans l'Hexagone, médias de gauche, indépendants et petites rédactions s'affairent à débusquer les candidatures lunaires que l'extrême-droite soutient. Antisémitisme, homophobie, racisme, violences, ou tout simplement incompétences : si les enjeux n'étaient pas si importants, on en rirait presque. Nous vous proposons ce jeudi 4 juillet 2024 un rapide tour de France des candidatures d'un parti qui a, malgré son image lissée, toujours les mêmes idées.

• Vendredi 5 juillet - Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite

Dernier jour de campagne pour les législatives, avant un samedi 6 juillet 2024 placé sous le signe du devoir de réserve. Une dernière journée pour prendre position, contre l'extrême droite et contre le déferlement de mesures antisociales et racistes qui menacent la France. Un dernier éditorial - avant lundi -, pour réaffirmer que même si nous sommes très fâchés, nous ne serons jamais fachos.