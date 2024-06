Législatives anticipées : les candidatures devront être déposées entre le 12 juin et le 16 juin

Pour le premier tour des législatives qui aura lieu le dimanche 230 juin, les candidatures adevront être déposées entre le mercredi 12 juin et le diamnche 16 juin, à 18 heures, selon le décret présidentiel publié lundi. Pour le second tour, les candidatures seront reçues entre la proclamation des résultats du premier tour, au soir du 30 juin, et jusqu’au 2 juillet, à 18 heures. La campagne électorale officielle commencera le 17 juin (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

