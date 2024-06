Législatives : Johny Adekalom et Cindy Barbe candidats dans la 6ème circonscription

Johny Adekalom et Cindy Barbe annoncent ce dimanche 16 juin leur candidature pour les élections législatives dans la 6éme circonscription à l’Ile de la Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : DR)

Fort de son expérience et de son engagement au service de la communauté, Johny Adekalom se présente avec l'ambition de défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais, et ainsi porter des projets concrets pour l’avenir de la Réunion.

Une candidature portée par des valeurs et des actions concrètes

"Je suis honoré d'annoncer ma candidature pour représenter les citoyens de la 6ème circonscription à l'Assemblée nationale ! Mon engagement est guidé par des valeurs de justice, de solidarité et de progrès. Je souhaite mettre mon expérience et ma détermination au service de notre territoire pour répondre aux défis actuels et futurs."

Cindy Barbe, Porte-Parole du Collectif Nout’Gayar Salazie, connue pour ses combats collectifs sur la RD-48, la lutte contre les nuisances sonores, les déserts médicaux dans les hauts ; la problématique des ambulances de garde... a décidé de se positionner sur la 6ème Circonscription afin de défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais tout en portant des projets cohérents de part les spécificités de notre territoire.

Priorités de campagne

Johny Adekalom a défini plusieurs priorités pour sa campagne, notamment :

Développement économique local : Soutenir les entreprises locales, encourager l'innovation et créer des emplois durables. Lutter contre la « Vie Chère » !

Transition écologique : Promouvoir des politiques environnementales ambitieuses pour protéger notre planète et assurer un avenir durable.

Éducation et jeunesse : Améliorer les conditions d'apprentissage et offrir des opportunités égales à tous les jeunes de notre circonscription.

Santé et bien-être : Renforcer l'accès aux soins de santé et améliorer la qualité de vie des habitants.

Sécurité : Assurer la sécurité de tous les citoyens en collaborant avec les forces de l'ordre et en mettant en place des initiatives de prévention.

Un engagement auprès des citoyens, pour les Réunionnais, par les Réunionnais et avec les Réunionnais !

Johny Adekalom déterminé à être à l'écoute des préoccupations et des besoins des habitants de la 6ème circonscription. Des rencontres publiques et des réunions de quartier seront organisées tout au long de la campagne pour recueillir les idées et les suggestions des citoyens.

"Je crois fermement que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour notre circonscription, Tous pour la Réunion, Engageons-Nous ! Je m'engage à être un député accessible, à l'écoute et déterminé à défendre vos intérêts."