Législatives : la plateforme de gauche présente Anne Chane-Kaye-Bone et Alexandre Laï-Kane-Cheong

10:29 Geneviève Payet, suppléante de Gaillard dans la circonscription 7, prend la parole



"Sur le plan national, nous sommes dans une union parfaite et il n'y a pas deux blocs qui s'affrontent. À La Réunion, au sein de la plateforme, la logique de la prime aux sortants n'était pas systématique. Nous avons voulu prendre en considération la situation actuelle et notre engagement va au-delà car nous sommes tous en colère. Et nous la partageons, toutes les forces de gauche, car notre paysage politique est bouleversé. Pour nous, les députés sont des députés engagés tout au long de leur parcours. Avec Perceval Gaillard nous avons travaillé sur des dossiers extrêmement importants, par exemple la gouvernance de l'eau" déclare la suppléante. "Ces élections ont un caractère particulier. Il s'agit de faire rempart contre le racisme, contre les super profits. Pour nous ce moment est historique et nous voulons à travers le front populaire redonner de l'espoir et de la confiance à nos concitoyens" ajoute-t-elle.



10:19 Alexandre Laï-Kane-Cheong candidat dans la 6ème circonscription pour la plateforme de gauche "Avec la plateforme nous sommes dans une nouvelle approche de la politique et une nouvelle méthode de travail dans le respect des partenaires" déclare Maurice Gironcel, maire PCR de Sainte-Suzanne. "Notre plateforme est au travail pour l'avenir de La Réunion et c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Nous sommes dans la cohérence de notre action engagée. Ces législatives anticipées nous donnent l'occasion de porter notre projet réunionnais et de la défendre à l'Assemblée nationale" dit-il.



"Avec ces éléctions nous faisons la démonstration de rassembler celles et ceux qui veulent co-construire un projet réunionnais. C'est le cas dans la 6ème circonscription (Saint-Denis - Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; ndlr). Nous avons décidé collectivement de nous engager aux côtés de Alexandre LAi Kai Cheong et sa suppléante Florance Chane-Tune" annonce-t-il.





10:17 Anne Chane-Kaye-Bone, candidate pour la 5ème circonscription, prend la parole "Adhérer, s'engager quand on est une femme ce n'est pas anodin. Il faut s'engager car il faut faire bouger les choses à notre échelle. Il faut renforcer la participation politique et le pouvoir décisionnel des femmes" estime la candidate. "Voter RN c'est braquer une arme contre soi quand on est une femme, même si je peux comprendre cette colère qui amène à voter. Pour la lutte pour les femmes, le RN est absent. Le RN est un ennemi pour les femmes et le risque est réel que des électeurs se fassent avoir par ce ravalement de facade qui n'a rien à voir avec la réalité du programme. En tant que mère, je suis inquiète pour l'avenir de mes enfants et de la population. Mais nous devons trouver les outils et solutions pour répondre à cette déroute et à ce désespoir. comme cela que les élus de la République feront société demain, ensemble" déclare-t-elle.

10:10 La plateforme de gauche présente Anne Chane-Kaye-Bone pour la 5ème circonscription "Pour la 5ème circonscription, les raisons qui nous amène à présenter une candidature sont simples. Il existe aujourd'hui une absence de clarté dans la ligne politique proposée sur ce territoire. Aujourd'hui on a une sorte d'hypocrisie entre l'actuel député sortant et le représentant du RN à La Réunion, le maire de la Plaine des Palmistes, Johnny Payet. Les relations entre ces deux personnes sont étroites et il y a un flou qui existe et qui ne permet pas à l'électorat de comprendre les messages portés par les uns et les autres" affirme Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et président du parti Banian "Autre raison : le député sortant est aujourd'hui élu depuis sept ans. Et en sept an nous constatant que la souffrance de la population est présente et aucun résultats de la part de ce député sortant" assène-t-il. "Raison pour laquelle ce matin nous annoncons que la plateforme soutiendra la candidature de Anne Chane-Kaye-Bone, adjointe à la culture à Saint-Benoit et élue à la Région. Elle sera accompagnée de Judex Therméa de Saint-André" annonce Patrice Selly

10:08 Henry Hippolyte, dit Loulou, alerte sur la situation la circonscription où il est suppléant "Dans cette 2ème circonscription on est dans une situation dramatique au point de vue social, du logement...Il nous faut défendre les intérêts de la population réunionnaise et les dispositifs d'aides. On a aussi la problématique de l'eau" liste-t-il

10:02 Parole à Olivier Hoarau, maire du Port et représentant du parti Ansanm "Il faut repartir dans une campagne et confirmer là où on est et gagner dans toutes les circonscriptions, faire barrage au RN et défendre une politique de gauche. Au Port, je félicite Younous Omarjee, élu dans la ville et élu parlementaire européen. Nous sommes une des rares commune à le mettre en avant dans les résultats. Cela montre que quand on est cohérent, on arrive à faire un grand résultat" se félicite-t-il. "Il y a aujourd'hui plusieurs thèse qui disent que comme on est sortant on doit être reconduit aux législatives. Cette méthode là ne fonctionne plus. Quand j'additionne les résultats des différents candidats de gauche au Port on est à peu près à 19%. Il y a un équilibre. Il n'y a pas à imposer un candidat plus qu'un autre" estime-t-il. "Pour la 2ème circonscription, nous allons soutenir et faire gagner Karine Lebon. C'est l'accord que nous avons pris. Il y a un accord partiel certe mais nous restons fidèle à nos partenaires. Et Loulou sera suppléant de Karine Lebon. Il n'y a pas de vélléité municipale après. Il y a un programme des législatives et ce programme est à réaliser sur toute la durée du mandat"

09:55 Philippe Naillet, seul candidat PS soutenu par les deux camps, prend la parole "Je suis de la candidat soutenu par toutes les parties de gauche sur la circonscription 1. Je remercie ma suppléante Brigitte Adame. On a 15 jours pour se donner à fond. Oui, la situation est grave, le RN est à un niveau historiquement haut. Il faut avoir la lucidité de dire que Macron a été un accélérateur dans la montée du RN. Le RN surfe sans vergogne sur le désespoir mais son programme économique, c'est celui de Macron" assène-t-il. "Face à cela, je suis candidat parce que il y a deux ans les Dionysiens m'ont fait confiance. Pour continuer le travail fait qui est dans l'engagement pris sur les propositions de la Nupes à l'époque. J'ai défendu la vie chère, le logement social. En deux ans j'ai fait 14 interventions sur le PLF, 11 sur le projet plein emploi, 8 sur le coût de la vie chère en Outre-mer, j'ai fait porter 34 amendements avec mes collègues", liste-t-il. "J'ai voté contre la réforme des retraites à 64 ans. si vous devez aussi retenir mon engagement, c'est que je suis un homme de conviction. Cela fait 30 ans que je suis au PS. Je n'ai jamais été tenté par ce qui brille. Respecter la démocratie, les électeurs, le peuple, ses militants, c'est être fidèle à ses convictions. Maintenant je lance un appel aux électeurs : la réponse c'est pas le RN, c'est la gauche, le nouveau front populaire auquel j'appartiens" lance le député sortant. "Si les Français nous font confiance, dans les 100 premiers jours nous prendrons des mesures : abroger la réforme des retraites à 64 ans, augmenter le smic à 1.600 euros nets, bloquer les prix de plusieurs produits de première nécessité, abolir Parcoursup et abolir le 49.3. Nous défendrons la reconnaissance de l'état palestinien, la mise en place de sanction face à Israël et l’arrêt de vente d'arme envers ce pays et des actions en faveur de la libération des otages du Hamas."

09:48 Pas d'accord global pour le premier tour "Nous proposons un accord partiel pour sauver l'union. Un accord sur trois sortants, avec sur la circonscription 1 Philippe Naillet, la 2 avec Karine et Loulou (Henry Hippolite ; ndlr), sur la 7 avec Perceval et Geneviève Payet. Nous ne venons pas en soutien pour les candidats de la 4 et la 5" confirme Ericka Bareigts "C'est pour les mêmes raison que sur la circonscription 4, nous n'aurons pas de candidat. Parce que les possibles candidats préssentis n'étaient pas des candidats pour les législatives. Il est hors de question que nous présentions des candidats qui se préparent pour les municipales pour les législatives" affirme-t-elle.



Mercredi "nous avions cet accord partiel, mais le lendemain il y a désaccord" dit-ellle, évoquant la réunion du PLR. "En dehors de tout cela, il y a un programme qui sort de ces longues discussions. Un programme de la gauche unie, du front populaire. Nous avons la PS, le PCR, LFI. L'ensemble des acteurs du front populaire ont participé à la rédaction de l'accord national (qui ne s'applique pas aux Outre-mer), que nos candidats vont décliner les uns et les autres."

09:41 Ericka Bareigts revient sur les discussions avec le PLR et ses alliés "Depuis une semaine nous répétons que la situation de crise politique que nous connaissons avec le faible taux de participation et le score de l'extrême-droite est une crise majeure" débute Ericka Bareigts. "Dans ce cadre, nous réclamons d'être à la hauteur de la situation, que chacun prenne ses responsabilité et que l'on fasse barrage au RN. Le travail fait au niveau national par les représentants de ces partis a eu pour but de tenir compte des résultats des Européennes, et non plus de partir des résultats des législatives dans le cadre de la Nupes. Nous sommes à la recherche d'un consensus" assure la maire de Saint-Denis. "L'union de la gauche est le résultat d'une discussion pour la recherche d'un consensus. C'est ainsi que lundi nous avions exprimé la nécessité de fixer des discussions. Maurice Gironcel a donc directement contacté Huguette Bello, et nous nous sommes accordé pour une séance de travail le mercredi. Nous nous sommes rendu à cette réunion au Port et hélas Huguette Bello et Patrick Lebreton n'étaient pas présents, ils avaient donné mandat pour trouver un accord" regrette-t-elle. "Vu les délais qui nous restait pour trouver des candidats, notre hôte (Emmanuel Séraphin qui avait eu mandat ; ndlr) a précisé qu'il fallait trouver un accord le soir-même. La proposition a été : prime au six sortants, aux candidats LFI arrivés en tête à gauche lors des législatives 2022. Cela se traduit par six candidats du groupe Bello et un pour la plateforme réunionnaise. En terme de consensus, de rééquilibre et de démarche, cela ne pouvait pas nous convenir" déclare-t-elle.

09:38 La gauche va partir désunie dans plusieurs circonscriptions Sont présents à cette conférence : le maire de Cilaos Jacques Techer, l'adjoint de Olivier Hoarau Henri hippolyte, le maire du Port Olivier Hoarau, le député sortant Philippe Naillet, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, Brigitte Adame, le maire de Sainte-Suzanne Maurice Gironcel, le maire Patrice Selly, Judex Therméa, la secrétaire départementale Europe Ecologie Les Verts Réunion Geneviève Payet, et l'adjointe de Selly Audrey Chane Kane Bone.