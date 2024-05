Leïla, une Réunionnaise qui s'engage dans une campagne contre l’extrême pauvreté

Leïla Bordie-Randera, Réunionnaise de 31 ans, a été sélectionnée pour faire partie des 35 jeunes français en campagne contre l’extrême pauvreté de l'ONG One. Une mission qui a pour objectif d'interpeller les candidats – et futurs élus – du Parlement européen pour qu'ils s'engagent à assurer les donations humanitaires à destination des pays pauvres lors de leur mandat (Photo Elodie Perriot)

C'est pendant son parcours universitaire que Leïla Bordie-Randera a commencé son engagement associatif. Depuis 2018, la Réunionnaise a fait de son engagement humanitaire son métier.



La Réunionnaise a débuté ses études à l'université de La Réunion, avant de s'envoler pour Paris. "J'ai toujours eu un intérêt pour le travail associatif, mais j'étais assez mal renseignée. Je savais qu'on pouvait faire du bénévolat, mais la question du salariat était assez floue" explique-t-elle.



Arrivée à Paris, elle s'engage donc en tant que bénévole dans des associations. "J'avais envie de faire bouger les lignes" souligne la jeune femme. Un bénévolat qui finit par se muer en travail à plein temps.



"J'ai commencé en 2018 en tant que salarié dans des ONG, comme Action contre la faim. Aujourd'hui, je travaille en tant que responsable de levée de fonds et communication de Caritas Habitat, du Secours catholique" explique Leïla Bordie-Randera.



En parallèle de ce poste, elle a été sélectionnée cette année pour faire partie des jeunes ambassadeurs et ambassadrices de ONE, une ONG de lutte contre l’extrême pauvreté créée en 2004.



- Les élus européens interpellés -



Leïla Bordie-Randera rejoint un groupe de 35 jeunes français et un réseau de plus de 1000 activistes dans le monde, qui se mobiliseront pendant 1 an contre les inégalités mondiales.



"On intervient sur les temps forts, l'échéance la plus proche étant les européennes. Les Etats de l'Union européenne sont les plus grands donateurs en matière d'humanitaire, notre objectif est donc d'assurer un maintien de ce soutien" détaille Leïla Bordie-Randera.



"Nous avons commencé à contacter les candidats pour obtenir le maximum de rendez-vous et plaidoyer pour notre cause. Nous continuerons ce travail après les élections, auprès des élus afin de le faire signer un engagement pour leurs cinq années de mandat" ajoute-t-elle. Des demandes d'entretien ont donc été envoyés à des dizaines de candidats, dont l'eurodéputé sortant réunionnais, Younous Omarjee.



L'objectif étant de faire voter un budget plus participatif et plus conséquent." Je pense que la France comme l'UE ont toujours été dans les premiers donateurs en termes d'aide publique, mais on peut toujours faire un peu plus. On aimerait bien que les élus s'engagent plus dans cette cause" estime la Réunionnaise.



"Chez One, nous avons une conviction : l'endroit où on nait ne devrait pas déterminer notre accès à l'éducation ou à la santé" conclut-elle.



- Qui sont les ambassadeurs et ambassadrices ? -



Ils sont étudiants ou jeunes actifs, ont entre 20 ans et 33 ans, sont originaires des quatre coins de la France, et feront partie d’un groupe de plus de 1000 activistes à travers le monde.



"Ensemble, les jeunes Ambassadeurs de ONE s’engagent à devenir pour 1 an les représentants d’une génération qui se mobilise pour lutter contre les inégalités mondiales et l’extrême pauvreté. Ils bénéficieront d’une formation qui leur permettra d’aller à la rencontre des décideurs et décideuses politiques, de donner des interviews mais aussi d’organiser des évènements dans leur région pour sensibiliser le plus grand nombre et faire entendre leur voix" détaille l'ONG.



2024 sera "déterminante dans la lutte contre les inégalités mondiales, grâce aux élections européennes". En effet, cette année, la mission des jeunes Ambassadeurs de ONE en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique sera donc d’obtenir un maximum de rendez-vous avec les candidats, puis les nouveaux élus du Parlement européen.

Ils tenteront de les convaincre de s’engager pour les cinq années de leur futur mandat à lutter contre l’extrême pauvreté et à tout mettre en œuvre pour relever les plus grands défis auxquels leur génération est confrontée : renforcer la santé mondiale, tenir les promesses en matière de climat et construire un avenir durable pour tous, partout dans le monde.