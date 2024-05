Leptospirose : le nombre de nouveaux cas en diminution

Ce vendredi 31 mai 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine 21 (20 au 26 mai 2024). Le nombre de cas de leptospirose est en diminution. Pour la dengue, on note une stabilisation du nombre de cas. Le sud reste majoritairement concerné. Toutefois, les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans sont en augmentation. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Après 3 mois à un niveau élevé (avec plus de 60 cas mensuels déclarés), le nombre de nouveaux cas déclarés était à la baisse.

Depuis le 1 er janvier 2024, 228 cas de leptospirose autochtones ont été déclarés à l’ARS, soit un cas de plus que la semaine précédente (1 cas a été exclu suite à une deuxième sérologie non concluante). Le nombre de cas survenus depuis le début de l’année est supérieur au nombre de cas annuel maximal déclaré depuis le début de la surveillance, soit en 2022 avec 169 cas annuels.

Les hommes représentaient 94% des cas, avec un âge médian de 56 ans (min=14 max=86). Les 15 cas de sexe féminin avaient un âge médian de 43 ans (min=13 max=74).

Les cas résidaient pour plus de la moitié dans le sud de l’île (56% avec 126 cas) pour 20 dans l’Ouest avec 46 cas et dans 18% dans l’Est (avec 42 cas).

Le Nord était le secteur le moins impacté avec seulement 6% des cas (avec 13 cas).

Un premier cas est survenu chez une personne en vacances à la Réunion, suite à des randonnées en milieux humides (au contact direct avec eau douce ou dans des champs (cannes, ananas, bananes...)).

Le taux d’hospitalisation tout service, comme le taux d’hospitalisation en service de soins critiques restaient stables (respectivement 66% et 26%).

Trois décès ont été signalé depuis le début de l’année.



Depuis le début de l’année 167 passages pour suspicion de leptospirose ont été identifiés dont 87 hospitalisations. En 2024 l’activité pour ce motif a dépassé les 5 passages hebdomadaires à partir de la S06/2004 (début février). Elle a ensuite augmenté jusqu’en S13 (fin mars) où 16 passages ont été enregistrés. Ce pic de passages a duré deux semaines (16 passages également en S14). Ensuite, l’activité a diminué progressivement. Elle est repassée en dessous des 5 passages hebdomadaires depuis 3 semaines. En S21, 2 passages et 1 hospitalisation ont été identifiés

Depuis 4 semaines, le nombre de cas hebdomadaires de leptospirose signalés dans le cadre de la DO était en diminution et depuis 3 semaines il était inférieur à 10 cas. Cette tendance à la baisse se retrouve également dans l’activité des services ou depuis 3 semaines, le nombre de passages pour suspicion de leptospirose était inférieur à 5 passages hebdomadaires.

Bien que les conditions climatiques deviennent de moins en moins favorables à la survie de la bactérie dans les sols et milieux humides, il existe toujours un risque de contamination lors d’activités à risque. A la Réunion, la leptospirose est endémo épidémique. Des cas sont identifiés toute l’année même si 82% des cas en 2022 et 60% des cas en 2023 étaient survenus entre janvier et mai

Il est important de rappeler aux personnes pratiquant des activités à risques de contamination les mesures de prévention et de protection individuelles Pour les professionnels de santé, il est recommandé un diagnostic et une prise en charge précoces des cas ainsi que leur déclaration à l’autorité sanitaire (maladie à déclaration obligatoire).

- Dengue -

Depuis le début de l’année, 1.065 cas de dengue ont été rapportés La circulation de la dengue en 2024 dépasse ainsi largement celle de 2023 et également celle de 2022 à la même période.

Après la hausse des cas rapportée en S18 (91 cas), une stabilisation est observée en S19 (91 cas). En S20 le nombre de cas est en baisse (78 cas) tout en restant près de 3 fois supérieur à la S20-2022.

La part des cas signalés à St Joseph se stabilise (33%). Les cas sont toujours majoritairement signalés dans le Sud (67%) en étant en hausse au Tampon (8 cas vs 2 cas) et à Petite Ile (7 cas vs 0 cas). C’est ensuite dans l’ouest que les cas sont le plus fréquemment rapportés (26% des cas) puis le nord (5%) et l’est (3%).

Le sérotype circulant est toujours le DENV 2.

L’impact sanitaire reste à ce jour faible avec 153 passages aux urgences (CHU Sud et CHOR principalement) pour syndrome compatible avec la dengue depuis le début de l’année, dont 14 en S19 et 14 en S20. Comme en S19 en S 20 la grande majorité des passages aux urgences était signalée au CHU sud (11/14). L’impact hospitalier reste faible également avec 56 hospitalisations depuis le début de l’année, dont 12 en S16. Depuis le début de l’année, 2 décès directement liés à la dengue ont été signalés.

Depuis le début de l’année, 36 cas importés ont été signalés au retour de voyage, principalement au retour de Maurice et de Rodrigues mais également quelques cas au retour des Antilles ou des Comores.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en augmentation en S21 comparés à la semaine précédente. En S21 27 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 18 en S20.

Les nouvelles hospitalisations étaient stables (n=6) par rapport à la semaine précédente (n=8).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 10,7% contre 7,3% la semaine précédente.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était en baisse, et se situait à 14% en S20 vs 31% en S19 avec une circulation uniquement de VRS de type A.

- Gastro entérite -

En S21 les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro entérite étaient en baisse modérée. Le nombre de passages aux urgences était de 63 en S21 versus 68 en S20. Le nombre d’hospitalisations était stable avec 10 hospitalisations en S21 contre 8 hospitalisations en S20.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro entérite étaient en diminution en S21 (n=15) comparés à la semaine précédente (n=27). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient stables avec une seule hospitalisation en S21 comme en S20.

En S21 la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro entérite était en diminution par rapport à la semaine précédente (3,9% en S21 vs 6,1% en S20).

En médecine de ville la part d’activité pour diarrhée aigüe était en augmentation pour se situer à 2,6% en S21. Elle était au dessus du niveau de la moyenne des années 2013-2023.

- Covid -

Depuis plusieurs semaines maintenant, la circulation virale de la COVID-19 reste très faible Le taux de positivité (TP) a toujours été inférieur à 5% depuis fin février. En S21, il était à 4,4% contre 1,8% en S20.

Le taux de dépistage était également faible et se situait autour des 40 tests pour 100 000 habitants depuis la S11 (début mars). Il était de 26,4 en S21 contre 31,4 tests pour 100 000 habitants en S20.

L’analyse du taux de positivité par classes d’âges fait état d’une hausse du TP pour toutes les classes d’âges à l’exception des moins de 15 ans et des 75 ans et plus.

En S21, trois patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19 comme pour la semaine précédente. Deux nouvelles hospitalisations pour motif de COVID-19 ont été enregistrées en S21. Aucune hospitalisation n’a été comptabilisée en S20.

- Grippe -

En S21, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient en diminution. Les urgences ont enregistré 11 passages pour un motif de syndrome grippal en S21 contre 17 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était en hausse modérée avec 4 hospitalisations rapportées en S21 versus 2 en S20. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait moins de 1% de l’activité totale.

La surveillance virologique identifiait en S20 une circulation exclusive de grippe de type A(H1N1)pdm 09. Le taux de positivité augmentait avec 8% des tests positifs pour les virus grippaux en S20 contre 5% en S19.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était en hausse modérée avec 3% de l’activité totale en S21 versus 2,6% pour la S20. La part d’activité pour IRA se situait en S21 au niveau de la moyenne 2013-2023.

- Mortalité toutes causes -

En S19, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 119 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en hausse (n=91 en S18). Le nombre de décès observé en S19 était supérieur mais non significatif au nombre de décès attendu (n=110).

Chez les plus de 65 ans, en S19, 87 décès ont été observés vs 83 décès attendus. Ce chiffre était en hausse comparé à ce qui était observé en S18 (68 décès observés).