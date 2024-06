Léritaz locéan indien : Cassiya, Ziskakan et Tikok Vellaye

Le 6 juillet 2024, des "zarboutan" de l'île Maurice et de La Réunion se rassemblent sur une seule et même scène. Cassiya et Désiré François, Ziskakan et Tikok Vellaye se produiront à la Ravine Saint-Leu pour un grand concert live. Une soirée placée sous le signe de la richesse culturelle et patrimoniale de l'héritage musical des îles sœurs. (Photo d'archives Sakifo 2010)

Le “roulèr” et la “ravanne” vont résonner avec passion, tandis que les chants raconteront des histoires si chères aux identités des deux territoires et des patrimoines. Une soirée où l'art et le coeur se rencontrent pour offrir au public un instant suspendu et de partage. Une véritable célébration à l'unité, mais aussi à la diversité culturelle de deux magnifiques îles.

- Programme -

- 19h : ouverture des portes

- 20h/21h15 : Ziskakan

- 21h30/22h45 : Tikok Vellaye

- 23h/1h : Cassiya et Désiré François

- 1h15 : fermeture des portes

Des stands de cuisine traditionnelle proposeront aux participants l'occasion de déguster les saveurs de la gastronomie mauricienne et réunionnaise. Des plats épicés, des douceurs sucrées et des boissons rafraîchissantes compléteront cette expérience immersive.

Billetterie : https://www.monticket.re/musique/detail/8055