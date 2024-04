Les Avirons et l'ARS signent un contrat local de santé

Ce mardi 9 avril 2024, Gérard Cotellon, directeur général de l'Agence régional de santé (ARS) La Réunion, et Eric Ferrere, maire des Avirons et président du centre communal d’action sociale (CCAS), ont signé un contrat local de santé "afin de mieux répondre aux besoins de santé des habitants des Avirons" indiquent-ils dans le communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Un levier pour améliorer la santé des Avironnais -

Avec plus de 11 000 habitants, la ville des Avirons souhaite renforcer son implication dans le domaine de la santé à travers la structuration d’une politique locale de santé, formalisée dans un contrat local de santé (CLS).

Le CLS est un outil permettant de créer un projet de santé adapté au territoire, construit dans une démarche partenariale et une approche globale des déterminants de santé.

Il contribue au déploiement territorial du Projet Régional de Santé (PRS) 2023-2033 La Réunion, feuille de route de la politique régionale de santé, et à sa déclinaison en actions concrètes à l’échelon communal. Au travers du CLS, la commune des Avirons contribue ainsi à créer un environnement favorable à la santé, au bien-être et à la qualité de vie de ses habitants.

- Le diagnostic local de santé des Avirons -

Le diagnostic local de santé a permis de dégager les enjeux majeurs du territoire en matière de santé et de cadre de vie. Il repose sur des données quantitatives issues du portrait de territoire de la commune des Avirons, réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS).

Les éléments suivants ont été mis en évidence :

Une offre de services limitée :

- des densités de professionnels de santé comparables au niveau régional pour les médecins généralistes, les sages-femmes et les dentistes

- aucun médecin spécialiste présent sur la commune ;

Une situation plus favorable en matière d’état de santé :

- des taux d’inscription en affection de longue durée (ALD), toutes causes confondues, inférieurs

- une mortalité générale comparable mais une mortalité prématurée plus faible

- une fréquence du diabète moindre sur la commune.

- Les orientations stratégiques -

Le CLS constitue une feuille de route territoriale pour une période de 5 ans renouvelable.

Il est structuré autour de 5 axes stratégiques se déclinant en programme d’actions :

Axe n°1 : Nutrition, diabète et activité physique

Promouvoir des comportements nutritionnels favorables à la santé

Faciliter l’accès à une pratique d’activité physique régulière et adaptée

Axe n°2 : Autonomie des personnes âgées

Préserver le maintien à domicile

Prévenir et retarder la perte d’autonomie des personnes âgées

Développer l’aide aux aidants

Axe n°3 : Inclusion des personnes vivant avec un handicap

Identifier le public et mieux prendre en compte ses besoins

Favoriser l’articulation des acteurs pour une approche globale des personnes vivant avec un handicap

Favoriser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap

Axe n°4 : Santé mentale et addictions

Prévenir les situations de souffrance psychique et de mal-être

Favoriser le développement des compétences psychosociales

Prévenir et repérer les comportements à risque

Axe n°5 : Santé environnementale

Promouvoir un cadre de vie favorable à la santé

Informer et sensibiliser sur la santé environnementale

Lutter contre les maladies à transmission vectorielle