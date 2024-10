Les Avirons : réouverture du bureau de poste après un mois de travaux

Plus moderne et ouverte

Le jeudi 17 octobre 2024, la poste des Avirons a réouvert son bureau de poste. Après un mois de travaux, c'est dans un cadre plus chaleureux, moderne et ouverte que l'espace de 154 m2 s'est préparé à accueillir du public. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après 1 mois de travaux, le bureau de poste des Avirons a rouvert ses portes le 17 octobre

Le bureau de poste des Avirons, dont les travaux de rénovation viennent de s’achever, propose désormais un nouvel espace de 154m2.

- Un bureau au service de la satisfaction clients -

Face à la montée en puissance du e-commerce et aux attentes des clients en termes de proximité, La Poste a décidé de refondre l’aménagement de ses bureaux de poste et l’accueil apporté à ses clients. Pour s’adapter à ces nouveaux enjeux, elle mise sur la complémentarité du physique et du digital. Son ambition : devenir un distributeur de services omnicanal permettant à ses clients d’accéder aux solutions de La Poste (en bureau, à distance ou en ligne) au moment où ils en ont besoin.

L’espace de vente est plus lumineux avec un sol effet parquet et une acoustique plus agréable, permettant de réduire les nuisances sonores. Le bureau, plus chaleureux et plus convivial, propose ainsi aux postiers de meilleures conditions de travail.

- Des offres et parcours clients repensés -

Plus chaleureuse, plus moderne et plus ouverte, la configuration du bureau des Avirons s’appuie sur une offre socle universelle présente dans tous les sites, avec l’essentiel des services de La Poste.

Ce bureau de poste s’articule autour de 3 univers, facilement identifiables par les clients : l’espace de vente grand public, l’espace conseil bancaire et un espace téléphonie, pour proposer une offre mobile accessible au plus grand nombre.

- Un soutien pour l’inclusion numérique -

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, les démarches administratives de dématérialisent progressivement. Elles nécessitent un accès à Internet et, parfois de disposer d’un ordinateur. Pour répondre à ce besoin en équipement dans les territoires, La Poste installe un ilot numérique, qui sera opérationnel en décembre.

Un médiateur numérique de l’association Webcup continuera à être présent tous les vendredi matin. Il est un professionnel spécialisé dans l’accompagnement et l’appropriation des outils et usages numériques. Son rôle est de favoriser l’inclusion numérique en aidant les clients à développer leurs compétences digitales. Les clients pourront par exemple réaliser leur demande de carte grise, consulter leur dossier de retraite ou accomplir leurs démarches avec Pôle emploi ou la CAF avec l’aide de ce médiateur.

- Une nouvelle offre de service de proximité pour simplifier la vie des clients -

Le bureau de poste des Avirons accueillera prochainement un centre d’examen pour passer le code de la route et le code bateau. Ce nouveau site permettra aux candidats qui le souhaitent de passer leur examen théorique du code à proximité de leur lieu de vie ou de travail. La Poste proposera en effet de passer le code de la route auto, moto et le code bateau options « côtières » ou « eaux intérieures »