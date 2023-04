Les chrétiens célèbrent le Vendredi Saint

Ce vendredi 7 avril 2023 est un jour de tradition pour les chrétiens. Les fidèles pratiquent l'office de la Passion du Christ, jeûne ou repas maigre et chemin de croix en ce Vendredi Saint, jour de commémoration précédant le dimanche de pâques.

En ce Vendredi Saint, l’église célèbre l'arrestation du Christ, sa condamnation et sa mort sur la Croix. Les fidèles seront rassemblés autour de ces évènements qui manifestent "l’amour profond de Dieu pour l’humanité" et "le don total que Jésus fait de sa vie pour sauver les hommes du péché". Ils revivront symboliquement chaque étape du supplice de Jésus Christ, appelées "stations". Une succession de messes et de prières se tiendront avant la procession, un cortège formé par les croyants, rappelant le chemin de Croix de Jésus jusqu’à sa mort.

L'église catholique préconise également le jeune et l'abstinence en ce jour de mémoire. À savoir, s'abstenir de consommer de la viande, jeuner ou manger maigre. Les boissons ne sont pas affectées par la discipline du jeûne.

- La célébration à La Réunion -

À La Réunion, aucune messe ne sera célébrée et aucune hostie ne sera consacrée ce jour. L'église parle plutôt de célébration ou d'office. La lecture de plusieurs textes bibliques sera faite, notamment le récit de la Passion du Christ et de sa mort avant une prière universelle des fidèles.

La Croix est l'élément principal de la liturgie de ce jour, un symbole dans la religion catholique. Après la prière, la Croix, voilée, sera amenée en procession depuis le fond de l'église. Elle sera dévoilée en trois temps, sous les chants du prêtre et des fidèles. Elle sera ensuite offerte à la vénération. Chaque fidèle manifestera son respect en s'inclinant devant elle, en la touchant, ou en l'embrassant. Enfin, les fidèles communieront aux hosties qui ont été consacrées la veille.

Le diocèse de La Réunion précise dans son communiqué que contrairement à une idée reçue, le chemin de croix n'est pas le moment fort du Vendredi Saint. "Le chemin de croix est un acte de dévotion, que les fidèles accomplissent de façon individuelle ou communautaire, à tout moment de l'année. Au cours de cette démarche, ils méditent quatorze moments de la Passion du Christ (les « stations »)".

- Le Samedi Saint et le dimanche de Pâques –

Toutes les paroisses de l'île célébreront le Samedi Saint et la veillée pascale ce samedi 8 avril. Aucune messe ne sera célébrée en ce jour du silence de Dieu. La veillée pascale (ou Vigile pascale), charnière entre le Vendredi Saint et le jour de Pâques, commencera normalement après la tombée du jour.

Le dimanche de Pâques sera également suivi par toutes les paroisses avec une messe fêtant la Résurrection du Christ. Les catholiques seront dans le temps pascal jusqu'à la fête de la Pentecôte. Le prochain rendez-vous important sera le deuxième dimanche de Pâques, dit « Dimanche de la Miséricorde » le 16 avril.

Nous publions le déroulé de la célébration du samedi ci-dessous.

Bénédiction du feu et préparation du cierge pascal

À l'extérieur de l'église (ou à l'entrée si l'extérieur n'est pas possible), un feu est allumé, puis béni par le prêtre. Ce feu symbolise la lumière du Christ ressuscité, qui « dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit ». Le prêtre prépare ensuite le cierge pascal en y gravant les lettres grecques alpha et oméga, les quatre chiffres de l'année, et en y implantant cinq grains d'encens disposés en forme de croix. Enfin, le prêtre allume le cierge avec une flamme provenant du feu en proclamant : « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit ». La lumière du cierge pascal est alors transmise de fidèle en fidèle.

Liturgie de la Parole

Plusieurs passages de la Bible sont lus. Ils racontent comment tout au long de son histoire, Dieu fait passer son peuple de la mort à la vie. La série des lectures bibliques se termine par la lecture de l'Évangile. Les fidèles manifestent leur joie et acclament Dieu en chantant Alleluia (ce qu'ils avaient cessé de faire pendant le carême). Le prêtre prononce alors l'homélie.

La bénédiction de l'eau et la liturgie baptismale

Après l'homélie, les fidèles chantent les litanies des saints, évoquant tous ceux qui les ont précédés sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Puis le prêtre bénit l'eau et procède, s'il y a lieu, au(x) baptême(s) d'adulte(s). La bénédiction de l'eau est à comprendre en lien avec le sacrement du baptême : par celui-ci, le Christ fait traverser la mort pour naître à la vie nouvelle.

La profession de foi

Les fidèles redisent les fondements de leur foi. Ils renoncent au péché, à tout ce qui y conduit, à Satan. Ils affirment leur foi en Dieu Père, Fils et Esprit, ils redisent qu'ils croient aussi à l'Église, à la communion des saints, à la résurrection des corps et à la vie éternelle.

La célébration se poursuit alors comme à l'accoutumée.

Après la communion, le prêtre bénit solennellement les fidèles. Il les envoie annoncer à tous que la vie a vaincu la mort et partager leur joie.