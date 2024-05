Les cliniques privées suspendent leur mouvement d’arrêt d’activité

Dans un communiqué publié ce lundi soir 27 mai 2024, la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) annonce la suspension du mouvement d’arrêt d’activité initialement prévu les 3, 4 et 5 juin. La décision a été prise après "une mobilisation collective d’une ampleur inédite, qui a permis de renouer le dialogue, d’obtenir des avancées sur l’équité et la reconnaissance du secteur privé de la santé" informe la FHP. "Ces avancées se traduisent par des engagements concrets de la part du Gouvernement, en termes d’équité de traitement, de reconnaissance du secteur, de visibilité pluriannuelle et de transparence. " ajoutent les représentants des cliniques privées (Photo d'illustration AFP)

Dans son communiqué la FHP précise que le Gouvernement s’est engagé notamment à :

- supprimer intégralement, à compter du 1er juillet 2024, le coefficient de minoration des tarifs MCO et SMR, qui compensait l’avantage fiscal du CICE, à l’instar des établissements privés à but non lucratif.

- attribuer un financement permettant l’application des mesures Borne, à compter du 1er juillet 2024, aux personnels des établissements de santé privés (sujétions de nuit, dimanche et jours fériés).

- aligner, à compter du 1er janvier 2025, le montant des indemnités de garde des personnels médicaux avec celles du secteur public et des établissements non lucratifs.

"Ces avancées justifient pour le moment la suspension de l’arrêt de nos activités prévu les 3, 4 et 5 juin prochains. Nous

accueillerons l’ensemble des patients dans les différentes disciplines, assurant ainsi la continuité des soins" note la FHP Océan Indien.

Elle ajoute qu'elle "reste vigilante et (qu'elle) continuera à suivre de près l’évolution des engagements pris par le Gouvernement qui doivent garantir un accès aux soins de qualité pour tous et une équité de traitement entre les secteurs. A La Réunion, ce sont

plus de 100. 000 patients qui sont pris en charge chaque année dans les 19 cliniques de l’île".

Selon la FHP, "la contribution des quatre groupes privés de santé est essentielle pour assurer une couverture sanitaire efficace et répondre aux besoins croissants de la population réunionnaise."

Le mouvement revendicatif était soutenu par soutenu par les syndicats de médecins libéraux.

