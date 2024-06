Les côtes ouest et sud en vigilance jaune vagues-submersion à compter de lundi

Les vagues les plus hautes pourront atteindre six mètres

À compter de ce lundi 10 juin 2024, 14 heures, les côtés ouest et sud de l'île seront en vigilance jaune vagues-submersion indique Météo France. Les zones concernées se situent entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. "Les vagues les plus hautes pouvant atteindre 2 fois fois ces valeurs, soit 6 mètres la plus grande prudence est de mise le long du rivage", préviennent les météorologues (Photo : www.imazpress.com)

"L’élément marquant de la journée c'est la houle de secteur Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50 en début de matinée, elle s'amplifie graduellement pour se situer aux alentours de 3 mètres vers la mi journées", informent Météo France. Zones concernées entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par saint Pierre. La mer est donc forte sur ces zones.

