Les élèves de l’ESIROI relèvent le défi de redonner vie à un hôpital modulaire

La finale des défis de l'ESIROI (École supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien) a eu lieu ce mercredi 3 avril 2024. Qautre équipes étaient en lice. Le défi : donner une seconde vie à un hôpital modulaire qui aurait été déployé lors d’une opération suite à une catastrophe (naturelle, sanitaire, technologique…) dans l’océan Indien. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Université de La Réunion)

L'école, était partenaire de la Plateforme d’intervention régionale océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française pour la huitième édition du concours d'innovation "les Défis de l'ESIROI".

Les élèves-ingénieurs issus des 3 spécialités de l'école (bâtiment-énergie, agroalimentaire et informatique) ont travaillé pendant 6 mois pour donner une seconde vie à un hôpital modulaire qui aurait été déployé lors d’une opération suite à une catastrophe (naturelle, sanitaire, technologique…) dans l’océan Indien. Ils ont dû imaginer des solutions de réemploi innovantes, en prenant en compte les contextes et enjeux de chaque pays en matière de ressources, de vulnérabilité et d’impact environnemental.

La finale des Défis de l'ESIROI a eu lieu ce mercredi 3 avril 2024. Quatre équipes étaient en lice : CROI, EPIROI, REHOME REHABILITATION et TROPIKOI.

Le jury d'experts était composé de :

Eric Sam-Vah - Chef de délégation adjoint de la PIROI - Croix-Rouge française ;

Julien Galiana - Chargé de préparation et réponse aux catastrophes sanitaires ;

Mattéo Vovard - Assistant formation et recherche ;

Jérôme Baudemoulin - responsable Techsud de la Technopôle de la Réunion ;

Virginie Gallet - Ingénieure projets du Pôle de compétitivité Qualitropic ;

Anne-Gaëlle Babet - Ingénieure conseil en agroalimentaire du CRITT - CCIR,

Nicolas Villeneuve - Maître de conférences au département SHE de l'Université de La Réunion ;

François Garde - Directeur de l'ESIROI.

L'équipe victorieuse de cette huitième édition est Red Home Rehabilitation, qui a su se démarquer en apportant des solutions originales qui ont surpris et convaincu le jury par leur simplicité et leur flexibilité. Les futurs ingénieurs ont notamment proposé de réutiliser des parties de l'hôpital modulaire pour créer un centre de coordination, des centres d'opération en cas de catastrophe, ou pour stocker du matériel d'intervention pré-positionné sur place. Des solutions innovantes, low-tech et peu coûteuses qui ont séduit notre jury d'experts par leur simplicité et leur utilité.

En récompense, cette équipe a remporté un bon pour une formation aux gestes qui sauvent en milieu inondé ainsi qu’une carte cadeau dans une enseigne de sport locale et quelques goodies de la PIROI - Croix Rouge française.

Les autres équipes n'ont pas démérité, elles ont proposé un vaste catalogue d'idées et de concepts de réemploi adaptées aux différents contextes des pays de la zone océan Indien. Des solutions les plus accessibles (un foyer pour les jeunes ou un centre de vaccination), aux plus sophistiquées (un centre de traitement de l'eau ou une serre pour cultures en hydroponie) ont été présentées.

La PIROI - Croix-Rouge française peut maintenant envisager des solutions concrètes pour donner une seconde vie à ses hôpitaux modulaires !

Grâce à cette collaboration,elle a bénéficié d'un regard nouveau sur le déploiement de ses équipements en situation d'urgence, ainsi que des connaissances aiguisées des étudiants en ingénierie.

Les jeunes ingénieurs en devenir ont, quant à eux, été challengés sur un projet solidaire concret, ce qui leur a permis de mieux appréhender les difficultés auxquelles ils devront faire face tout au long de leur carrière.