Les établissements scolaires restent fermées ce mardi dans six communes

Tous les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées, resteront fermés ce mardi 30 janvier 2024 à Cilaos, à l’Étang-Salé, àSaint-Louis, à Saint-Pierre, à Petite-Île et a Saint-Joseph, informe la préfecture. Les transports scolaires et l’accueil périscolaire sont éalement suspendus également dans ces communes (Photo sly/www.imazpress.com)

Pour les communes des Avirons, du Tampon, de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe (établissements scolaires, transports scolaires, périscolaires), il convient de se renseigner auprès de la mairie ou sur le site internet du rectorat, indique la préfecture.

"Les transports en commun seront adaptés à l’évolution de la situation. Il convient de se renseigner auprès du service de transport" termine le communiqué du préfet

