Sud de l'île : les gendarmes relèvent plusieurs infractions administratives dans une ferme

"Le 31 juillet 2024, à la suite d'une suspicion d'activité non déclarées dans une une ferme non déclaré, les gendarmes de Saint-Joseph et les services de la préfecture ont procédé au contrôle d’une exploitation dans le sud de l'île" informe la gendarmerie dans un post publié ce vendredi soir 2 août 2024. "Sur les lieux du contrôle, plusieurs infractions administratives" ont relevées, mais "aucune maltraitance n'a été observée sur les animaux contrôlés" précisent les gendarmes dont nous publions le post ci-dessous (Photo gendarmerie nationale)