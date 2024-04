24 heures by Webcup  : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour la 11e édition du 24h by Webcup de la zone Océan Indien, qui aura lieu le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai 2024. Les équipes en lice auront 24 heures pour créer un site web. La compétition est organisée en simultanée aux Comores, à Madagascar, à Maurice, à Mayotte, à Rodrigues, et à La Réunion. (Photo d'illustration : imazpress.com)

Localement, les candidat.e.s développeront leur projet à l'école Epitech à Saint-André. Les équipes gagnantes de chaque île s'affronteront lors d'une finale régionale. Le concours est ouvert à tous les passionnés du développement web, qu'ils soient novices ou experts.

"A travers cette compétition, Webcup cherche à contribuer à l'essor numérique régional et à promouvoir les futurs talents du développement web." indiquent les organisateurs.

Les équipes en lice auront un seul et même sujet pour l'ensemble des îles, et ne sera révélé que le jour J. Les inscriptions sont disponibles sur le site www.24h.webcup.fr.

dm/imazpress.com/redac@ipreunion.com