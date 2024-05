Les jardins de La Réunion ouvrent leurs portes

Dans le cadre du 21ème Rendez-vous aux jardins, plusieurs jardins de La Réuion ouvriront leurs portes au public du du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2024. Le thème retenu pour cette édition est : les cinq sens au jardin (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Des jardins, publics et privés, ouvrent leurs portes pour partager des animations. Une balade sensorielle dans l’ouest de l’île vous permettra de découvrir les plus beaux arbres du secteur et leur environnement. Dans les hauteurs du chef-lieu, un jardin créole met en avant les enjeux de la biodiversité.

Cette manifestation nationale est organisée par le ministère de la Culture. Le théme des cinq sens au jardin "permet de décliner l’expérience polysensorielle de la visite d’un jardin autour des différents sens qui sont mis en éveil", annonce le ministère

Aisin, la vue est sollicitée dans la perception des espaces et des couleurs par exemple. L’ouïe peut être à l’écoute des différents sons du jardin (chants d’oiseaux, cris d’animaux, bruissement de l’eau et des plantes…). L’odorat permet d’apprécier les parfums des fleurs, des plantes aromatiques ou l’odeur de la terre. Le goût peut capter les multiples saveurs des fruits et des légumes qui y sont cultivés. Le toucher est sollicité pour ressentir les matières et textures des différents végétaux.

"Ces visites sont l’occasion de découvrir la diversité des paysages, des végétaux et aussi de rencontrer les acteurs du jardin et du paysage" note le ministère de la Culture.

