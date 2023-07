Les jeunes du Service national universel sensibilisés aux problématiques liées à l’argent

Dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI), l’Institut d'émission des départements d'outre-mer, a proposé aux jeunes du Service national universel de La Réunion des ateliers ludo-pédagogiques de sensibilisation sur des problématiques liées à l’argent durant le mois de juin et de juillet. A cette occasion, l’IEDOM a apporté des connaissances pratiques en matière budgétaire et financière aux participants. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: IEDOM)

En tant qu’opérateur national délégué de la Banque de France de la stratégie EDUCFI dans les départements d’Outre- mer, l’IEDOM contribue au SNU, dispositif organisé par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, qui s’adresse à tous les Français et Françaises volontaires âgés de 15 à 17 ans, avec pour objectif de les accompagner à leur entrée active dans la citoyenneté.

Intégrés au parcours "Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits" du SNU, des ateliers d’éducation budgétaire et financière ont été proposés par l’IEDOM au cours des séjours de cohésion des mois de juin et juillet.

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser et préparer les jeunes à des problématiques budgétaires et financières du quotidien, qu’ils rencontreront en devenant adultes et, pour certains, avant même leur majorité : apprendre à élaborer et respecter un budget, appréhender le fonctionnement d’un compte bancaire, comprendre que l’épargne peut être utile pour faire face à des imprévus ou pour financer un projet, mesurer le coût d’un crédit, utiliser des moyens de paiement de manière sécurisée, choisir une assurance adaptée à ses besoins, détecter les fraudes et les arnaques.

Animé par les apprenants CESF (Conseiller en Economie Sociale et Familiale) de l’IRTS Réunion (Institut Régional du Travail Social) en juin puis par les équipes de l’IEDOM en juillet, chaque atelier s’appuie sur un jeu pédagogique développé spécifiquement pour le SNU par la Banque de France : "Sur la piste de Matthieu". Les joueurs répartis en équipes suivent la "trace financière" d’un certain Matthieu porté disparu, en résolvant une série d’énigmes grâce à des indices financiers permettant d’aborder les thèmes du budget, du compte bancaire, des arnaques financières, de l’épargne, du crédit, des moyens de paiement et de l’assurance. Des supports "Mémo d’un budget" et "Messages clés" sont distribués aux participants à l’issue de la séance.

A La Réunion, l’IEDOM a accompagné plus de 300 jeunes volontaires engagés dans le SNU cette année. "Avec ces ateliers, les jeunes ont fait l’acquisition des bons réflexes à adopter en vue de mieux comprendre pour mieux décider concernant la gestion de leurs finances personnelles au quotidien", indique Nicolas Aulezy, responsable du service Actions de place et communication.