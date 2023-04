Les "Journées de la sécurité routière au travail" se tiendront en mai

Les « Journées de la sécurité routière au travail » se tiendront cette année, pour leur 7ème édition, du 22 au 26 mai 2023. À cette occasion, les salariés de toutes entreprises, les agents de l’État et le monde associatif sont invités à réfléchir pour lutter contre les accidents de la route dans le cadre professionnel, aujourd’hui première cause de mortalité au travail. En 2021, en France, plus de 450 personnes ont ainsi perdu la vie sur des trajets professionnels ou domicile-travail. À La Réunion en 2021, ces trajets représentent près de 80 % des accidents du travail (639 accidents). Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

À travers la mise en place de rencontres pédagogiques, de tables rondes ou d’animations ciblées, ces journées sont l’occasion pour les employeurs publics et privés de sensibiliser leurs collaborateurs aux grands enjeux de sécurité routière au travail : téléphone au volant, non-respect des limitations de vitesse, prise d’alcool avant de prendre la route.



Les règles essentielles de sécurité :



• Pour joindre votre patron, vos collègues ou clients, n’utilisez pas votre téléphone en conduisant : il multiplie par trois le risque d’accident. Un chiffre qui passe même à 23, en cas de lecture d’un SMS.



• Après un déjeuner d’affaire, ne prenez pas le volant si vous avez consommé de l’alcool : c’est une des premières causes de mortalité sur la route, responsable de 30 % de la mortalité routière à La Réunion. Le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés.



• En retard pour un rendez-vous professionnel ? C’est moins grave que de perdre la vie : respectez les limitations de vitesse et adaptez votre vitesse aux circonstances (lieux traversés, conditions de circulation, conditions climatiques, état de la chaussée). La vitesse est la première cause de mortalité routière en France, y compris à La Réunion. Elle est à la fois un facteur déclencheur de l’accident, mais aussi un facteur aggravant.



• Surmené en ce moment ? Intégrez des moments de pause dans le calcul de vos temps de trajets : 1 accident mortel sur trois est associé à la somnolence.



Favoriser la formation de vos collaborateurs à la sécurité routière, c’est prévenir le risque routier.



En 2022, plusieurs dizaines d’actions de prévention ont été mises en place par les entreprises de La Réunion en partenariat avec la préfecture et l’association entreprendre pour la sécurité routière en entreprise (Asser).



Poursuivons cet engagement cette année !