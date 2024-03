Les maires de La Réunion unis face à la montée de la violence

Ce mercredi 27 mars 2024, sous l'égide de l'Association Départementale des Maires de La Réunion (AMDR), les maires de La Réunion se sont réunis à la mairie de Saint-Benoît en réaction aux violences qui ont émaillé le quartier de Bras Fusil dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars 2024 (photo Sly/www.imazpress.com)

Une réunion de travail qui a permis aux maires, d'échanger sans tabou sur la recrudescence des phénomènes de violence dans leurs communes, de montrer leur solidarité avec les populations qui en sont victimes, et de travailler à des propositions concrètes sur les moyens d'endiguer un tel fléau.

Appelés à participer à une réunion sur cette question des violences en Préfecture le 3 avril prochain, les maires de La Réunion tiennent à rappeler qu'ils sont unis et déterminés à jouer leur rôle. Les élus que nous sommes, confrontés à la fois à cette violence mais également et surtout au désarroi des populations qui les vivent au quotidien, sommes attachés comme beaucoup de nos concitoyens au vivre ensemble réunionnais. Il est urgent de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour endiguer ces phénomènes de plus en plus récurrents.

L’ordre républicain étant un pouvoir régalien, il appelle l’union républicaine de tous les acteurs concernés de près ou de loin par les actes de violences aux biens et aux personnes.

C’est la raison pour laquelle, l’AMDR demande également que soient associés à la réunion du 3 avril, le Recteur de La Réunion, un représentant de la justice et des représentants des bailleurs sociaux.

Présents quotidiennement sur le terrain, les maires se font le relais de la très nette apparition d'une nouvelle forme de violence à La Réunion, des inquiétudes et des exaspérations légitimes qu’elles génèrent dans la population. Ils attendent donc de l’État, la mise en place de tous les moyens nécessaires à une lutte farouche contre la recrudescence de la violence dans nos rues.