Les médecins libéraux appellent à une grève illimitée à partir de vendredi

L'intersyndicale des médecins libéraux appelle à une grève illimitée des soins à partir du vendredi 13 octobre 2023. Augmentation des honoraires, financements pas à la hauteur, conditions de travail dégradées, déconnexion des institutions...Les revendications sont nombreuses (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com

L'intersyndicale appelle à la grève pour plusieurs raisons :

- Demande de valorisation des honoraires : Les médecins réclament une augmentation significative de leurs honoraires, ce qui nécessite un financement adéquat pour la médecine de ville.

- Convention sans financement adéquat : La convention médicale actuelle ne prévoit pas suffisamment de financement pour valoriser le travail des médecins, malgré des charges croissantes (locaux, salaires des collaborateurs, logiciels...).



- Assurance d'avoir les moyens nécessaires pour aboutir sans délai à une convention ambitieuse qui valorisera l'expertise du médecin et ses 10 ans d'étude. On assiste actuellement à une dévalorisation de l'expertise médicale.

- Inquiétude pour l'avenir : Dans cinq ans, travailler 35 heures par semaine en médecine de ville ne permettra pas de gagner suffisamment, même après plus de dix ans d'études. Un temps de travail moyen de 55 h ne suffit plus à payer les charges actuellement. La médecine libérale pourtant le pilier du système de santé est en manque d'attractivité pour les jeunes médecins avec pour conséquence une désertification plus importante du territoire français et des délais d'attente qui vont s'allonger

- Manque de compréhension des institutions : Les institutions ne comprennent pas le quotidien des médecins libéraux (surcharge de travail, burn-out...)

- Suppression de toutes les mesures coercitives pesant sur la médecine libérale dans la PPL VALLETOUX. Cela concerne particulièrement l'obligation individuelle de garde ou d'astreinte et l'obligation de les assurer à l'hôpital public et plus de coercition à l'installation et lors des départs à la retraite.