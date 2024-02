Les points sur les chantiers de cette nuit et de ce mercredi 7 février

Ce mardi 6 février 2024, la Direction régionale adjointe des routes et des déplacements a souhaité communiqué sur les chantiers qui auront cette nuit et pour la journée du mercredi 7 février (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Secteur nord

RN1 Route du Littoral

Sur la RN1 sur la route du littoral entre la Grande Chaloupe et la Possession, travaux de curage en pied de GBA (glissière en béton adhérent), désobstruction des passages d’eau et nettoyage manuel de la BAU les nuits jusqu'au vendredi 9 février inclus.

Neutralisation de la voie de droite et de la BAU au droit du chantier mobile, dans le sens Sud/Nord de 19h30 à 5h.

RN102 St Denis

Sur la RN102 à St Denis, route fermée entre le giratoire Cerf et celui de la Bretagne jusqu'au jeudi 8 février.

Déviation mise en place de 20h à 5h :

- Dans le sens 1 (Ste Clotilde/la Bretagne) par la RN6 jusqu'à l’échangeur Gillot pour reprendre la RN102 ou la RD 45 (pour les véhicules de plus de 19 tonnes) en direction de la bretagne.

- Dans le sens 2 (Bretagne/ Ste Clotilde), par la rue Emile Hugo, la rue Henri Commun et la rue Renée Démarne pour rejoindre la RN6 en direction de Ste Clotilde.

RN2 St Denis/Ste Suzanne

Sur la RN2, du Chaudron à St Denis, à la Ravine des Chèvres à Ste Suzanne, travaux de balayage les nuits des mardi 6 et mercredi 7 février.

Voie de gauche neutralisée de 20h à 4h dans le sens Est/Nord la nuit du mardi 6 puis dans le sens Nord/Est le mercredi 7 février.

RN2 St Denis/St Benoit

Sur la RN2, entre St Denis, échangeur du Chaudron et St Benoit, échangeur de Bourbier, travaux de balayage mécanique les nuits jusqu’au jeudi 8 février inclus. Neutralisation d'une voie selon les besoins du chantier entre 20h et 5h.

Secteur est

RN2 Ste Marie

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de relevé topographique, en direction de l'Est, la nuit du mardi 6 février de 20h30 à 5h. Route fermée de Duparc aux Jacques, déviation par voiries communales.

RN2 St André/St Benoit

Sur la RN2 à St André et St Benoit, travaux de réparation de glissières de sécurité les nuits du mardi 6 et du mercredi 7 février inclus. Voie neutralisée de 20h à 4h comme suit :

- Le mardi 6 dans le sens N/E entre la Rivière des Roche et le passage supérieur RD53 Rte de Takamaka

- Le mercredi 7 sens E/N bretelle Bourbier les Rails

RN3 La Plaine des Palmistes

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, des rampes des Plaines à la Grande Montée Gros Piton Rond, travaux de rafraichissement du marquage routier les nuits du mardi 6 au jeudi 8 février inclus. Voie rétrécie de 20h à 4h selon les besoins du chantier.

Secteur sud

RN3 St Pierre/Le Tampon

Sur la RN3 entre l'échangeur des Casernes à St Pierre et le secteur des Azalées au Tampon, travaux d'élagage les nuits jusqu’au jeudi 8 février inclus. Voie de droite neutralisée en chantier mobile de 20h à 5h dans le sens montant.

RN2 St Joseph

Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant réfection des enrobés les nuits du mardi 6 au vendredi 23 février. Circulation interdite du pont de la Rivière des Remparts à la rue des Jacques de 20h à 5h. Déviations par les voiries communales.

Secteur ouest

RN1 St Paul

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savannah, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l'échangeur de l’Etang et l'ouvrage Etang Saint Paul de 20h30 à 5h la nuit du mardi 6 février.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de Savannah dans le sens Nord/Sud ainsi que la bretelle de sortie de l’échangeur de Cambaie dans le sens Sud/Nord seront également fermées à la circulation.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les routes départementales.

RN1A Saint Leu/Les Avirons/Etang Salé

Sur la RN1A à St Leu et à l'Etang Salé, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée et des enrobés, la circulation sera interdite entre le giratoire Stella et le giratoire du Rotary Etang les nuits jusqu’au vendredi 9 février, de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN1.

L’accès des riverains au village de Bois Blanc sera possible du côté de l’Etang Salé.

RN1 St Louis/St Leu

Sur la RN1 entre l'échangeur du Gol à St Louis et celui du Portail à à St Leu, travaux de balayage et de nettoyage en TPC les nuits jusqu’au jeudi 8 février inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier mobile.

Restrictions permanentes

RN3 St Benoit

Sur la RN3 à St Benoit, dans le cadre des travaux d'aménagement, la modification de circulation entre le giratoire des Plaines et la station-service reste en vigueur pendant la durée des vacances du BTP. Pour rappel la bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la voirie communale, et dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

Travaux de jour

RD41 St Denis/route de la Montagne

Sur la RD41 à St Denis, route de la Montagne, des rampes jusqu'à la plaine d'Affouches, travaux de réparations jusqu'au 31 décembre 2024. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RD41 La Possession/route de la Montagne

Sur la RD41 La Possession/Rte de la Montagne de Mal Côté à la ravine à la ravine à Malheur, travaux de réparation jusqu'au 31/12/24. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RD400 St Pierre/Le Tampon

Sur la Route des 400 à St Pierre et Le Tampon, travaux de pose de conduite d'irrigation jusqu’au vendredi 3 mars. Circulation interdite de 08h30 à 15h30. Déviations par le Chemin Stéphane, RD3 et Chemin Champcourt.