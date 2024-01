Les priorités 2024 de la commande publique à La Réunion

Le premier comité plénier de l’année 2024 du haut conseil de la commande publique de La Réunion (HCCP) s’est tenu ce 24 janvier 2024 à l’hôtel de la préfecture sous la présidence de Serge Hoareau, président du HCCP. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo Sly/www.imazpress.com)

L’objectif du haut conseil de la commande publique de La Réunion est de favoriser la relation entre donneurs d’ordre publics et entreprises et développer l’achat public environnementalement et socialement responsables.

Pour ce faire, plusieurs actions seront conduites en 2024 :

- la poursuite de l’engagement du HCCP dans la réalisation d’une plate-forme numérique regroupant l’ensemble des offres de la commande publique locale ;

- le développement des circuits courts pour valoriser le développement de l’activité économique de proximité ;

- la tenue, au 2ème semestre, des assises locales des délais de paiement et de financement, afin de partager l’information, échanger et rechercher des adaptations pour le tissu particulier des TPE et PME réunionnaises ;

- la promotion des clauses sociales et environnementales dans les marchés, la valorisation de la démarche « responsabilité sociétale des entreprises » (RSE), l’innovation et l’intégration des acteurs de l’économie circulaire et solidaire ;

- développement de la commande publique innovante pour permettre aux jeunes pousses de l’innovation réunionnaise de bénéficier de premiers marchés.

Le haut conseil de la commande publique de La Réunion doit en effet continuer à s’affirmer comme une instance d’intelligence collective et de concertation territoriale pour développer une commande publique responsable et durable et en maximiser les retombées économiques et sociales pour les Réunionnais.

Le comité a également été l’occasion de présenter plusieurs actions portées par les partenaires du réseau :

- la stratégie du bon achat (SBA), une association regroupant 45 membres publics et privés en vue de favoriser l’accès des PME/TPE à la commande publique, en mettant en relation les acheteurs publics, les organisations professionnelles et les entreprises autour de conventions d’objectifs ;

- le guichet vert, financé par l’État et porté par la maison de l’emploi du nord (MDEN) pour accompagner les acheteurs dans l‘intégration de clauses environnementales dans leurs marchés publics (obligation pour tous les marchés en 2025) ;

- le club relations fournisseurs achats responsables (RFAR) qui regroupe 8 membres signataires d’une charte pour inciter les entreprises à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion :

- de formaliser l’engagement et le renouvellement d’engagement de plusieurs partenaires publics, avec la signature des conventions pour l’achat socialement responsable : ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, ministère des Armées, agence régionale de santé, centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

- de remettre les trophées de l’achat responsable 2023 dont la Région Réunion (2 trophées) et l’aéroport de La Réunion Roland Garros sont les grands lauréats de cette édition, récompensés pour leur engagement dans une politique d’achat responsable exemplaire au service du territoire et de sa population.